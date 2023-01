81-71. Un aguerrido Valencia se sobrepone a las bajas y tumba al Efes

Valencia (España), 11 ene. Un concentrado y aguerrido Valencia Basket se sobrepuso este miércoles a las siete importantes bajas con las que afrontaba el encuentro y firmó un meritorio triunfo (81-71) ante el Anadolu Efes, vigente campeón de la Euroliga, que le permite no desengancharse por completo de la zona de los ocho primeros clasificados.

Pese a las muchas bajas con las que afrontaba el choque, o dado que con ese panorama no se podía permitir otra cosa, el Valencia arrancó serio y aunque de salida le costó anotar, su aguerrida defensa y algunos puntos de Bojan Dubljevic le pusieron en marcha.

Si de inicio estuvo a los mandos Guillem Ferrando luego se puso a dirigir el aún más joven Lucas Marí pero el equipo aguantó la entrada de Shane Larkin con una buena labor colectiva y algunas acciones de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto le permitieron mantener el mando pese al paso de los minutos (23-21, m.15).

En los últimos minutos de la primera parte Vasilije Micic trató de hacerse con el timón del choque pero con el tesón, que no el acierto, de Klemen Prepelic y la potencia y la puntería de Puerto el Valencia aprovechó el mal porcentaje del Efes desde fuera para llegar al descanso por arriba (31-30, m.20).

En la reanudación, la aparición de Tibor Pleiss bajo el aro local permitió al equipo turco mantener su presión y conseguir por fin ponerse por delante. Pero el Valencia no se vino abajo, en buena parte por la resistencia de Puerto y Pradilla. Tras unos minutos de dudas, los puntos de Jonah Radebaugh incluso le volvieron a poner por delante, aunque no le dio para mantenerse ante la irrupción de Will Clyburn (52-56, m.30).

Pero tampoco entonces desfallecieron los locales que, con la Fonteta entregada a su pelea, firmó un parcial de 12-4 apoyado en los puntos de James Webb III, retomó el mando y entró por delante a los últimos minutos. Un 2+1 de Prepelic reforzó la fe en la gesta (72-62, m. 38).

Webb III firmó un brillante final de partido y sostuvo al equipo en los dos lados de la pista ante un Efes que reaccionó tarde y que no pudo evitar la explosión de alegría de una Fonteta que reconoció el esfuerzo de los suyos.

- Ficha técnica:

81.- Valencia Basket (16+15+21+29): Ferrando (-), Prepelic (13), Puerto (15), Pradilla (5), Dubljevic (10) -cinco titular- Webb III (14), López-Arostegui (12), Radebaugh (12), Alexander (-), Marí (-) y De Larrea (-).

71.- Anadolu Efes (13+17+26+15): Micic (11), Beaubois (6), Bryant (-), M’Baye (8), Pleiss (14) -cinco titular- Larkin (14), Singleton (-), Clyburn (15), Zizic (-), y Dunston (3)

Árbitros: Belosevic (SER), Vyklicky (CHE) y Tsaroucha (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 19 de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fonteta ante unos cinco mil espectadores. EFE

