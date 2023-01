Un centenar de personas se manifiesta a favor de Lula da Silva en Madrid

Madrid, 10 ene. Cerca de un centenar de personas se manifestaron este martes en Madrid para mostrar su apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a las instituciones democráticas brasileñas tras el intento de golpe del pasado domingo.

Después de una reñida segunda vuelta, Lula da Silva se proclamó vencedor de las elecciones de octubre pasado en el país sudamericano. El ex presidente Jair Bolsonaro guardó silencio durante varias días para no reconocer la victoria de su oponente y tampoco condenó los actos de violencia que se originaron entonces.

El pasado domingo, dos años después del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, al menos dos mil personas asaltaron y destrozaron las sedes del Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo del país en la capital, Brasilia, y cerca de 1.500 fueron detenidas.

Frente al Congreso de los Diputados, la Cámara Baja española, varios colectivos políticos, sindicales y civiles se congregaron para "defender la democracia" ante el "avance de la ultraderecha en todo el mundo".

"Los actos de vandalismo y violencia vividos contra las instituciones son reveladores y muy graves y son incompatibles con la democracia", alegó Lilian dos Santos de Jesus, de la coordinadora general del Partido de los Trabajadores (el de Lula da Silva) en España.

La brasileña definió a los asaltantes como "panda de terroristas" que "actúan en su propio conveniencia" y pidió encontrar e identificar "a los militares y empresarios corruptos" que permitieron y financiaron el asalto a los tres poderes del Estado.

"Qué derecho se creen que tienen para imponer su voluntad frente a los millones de brasileños que votaron por Lula", se preguntó la brasileña, quien explicó que estos "no son la voluntad del pueblo sino una macabra manipulación de la élite empresarial y militar que no acepta perder sus privilegios".

UNA "IMAGEN LAMENTABLE" PARA BRASIL

El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, estuvo presente en el acto y lamentó que el intento de golpe tenga como consecuencia "una imagen lamentable" de Brasil hacia el exterior.

"Se ha vuelto a una situación que no se veía desde hace 40 años con el último golpe de Estado militar, en un momento en el que Brasil es una potencia, la mayor economía de América Latina y de las principales del mundo, esto genera mucha inseguridad jurídica a efectos de desarrollo económico y comercial", dijo.

En esa línea, el político, actualmente miembro del Gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, resaltó la "imagen realmente mala" que proyecta el asalto de las instituciones brasileñas y condenó también "el daño inmenso que ha hecho la ultraderecha" a esa proyección internacional.

Pese a ello, aseguró estar "convencido" de que, con el "concierto que ha habido de gobernadores e instituciones" hacia Da Silva, el presidente "va a ser capaz de fortalecer la democracia y potenciará el desarrollo económico en el país": "contará con todo el apoyo de Unidas Podemos y del Gobierno" español.

Por otro lado, Santiago recordó que España celebrará elecciones generales durante el presente año y se mostró "preocupado" porque los partidos "de la derecha y la ultraderecha" sigan "la misma estrategia" de "no reconocer los resultados electorales".

"Desde que se formó el Gobierno de coalición con una mayoría parlamentaria más que suficiente, no hay semana que no digan que no es un Gobierno legítimo y no llamen a no reconocer el funcionamiento institucional, nos preocupa que tengan la tentación de no reconocer los futuros resultados", advirtió. EFE

msh/ajs

(foto)(vídeo)