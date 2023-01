Powell limitará rol climático de Fed para proteger independencia

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, buscó trazar una línea sobre hasta qué punto el banco central de Estados Unidos utilizará sus poderes para promover una economía más verde, prometiendo que no será un regulador climático.

“La Fed tiene responsabilidades limitadas, pero importantes, con respecto a los riesgos financieros relacionados con el clima”, dijo Powell el martes en breves declaraciones preparadas sobre la independencia del banco central en un foro en Estocolmo. “Pero sin una legislación explícita del Congreso, sería inapropiado para nosotros usar nuestra política monetaria o herramientas de supervisión para promover una economía más verde o lograr otros objetivos basados en el clima”.

“No somos y no seremos, un ‘formulador de políticas climáticas’”.

Powell no comentó directamente sobre las perspectivas de la política económica o monetaria en su texto preparado. Sí dijo que “restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía”.

El presidente de la Fed está a tres semanas de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que el año pasado elevó su tasa de interés de referencia de casi cero a un rango de 4,25% a 4,5% para combatir la alta inflación. Los banqueros están apuntando a elevar las tasas a más del 5% este año, aunque es posible que vuelvan a desacelerar el ritmo de las alzas en la próxima reunión.

Powell dijo que la independencia de la Fed ha servido bien al público y agregó que el banco central “debe ganársela continuamente” mediante el logro de sus objetivos y brindando transparencia al público y al Congreso.

Los comentarios se producen cuando la Fed enfrenta múltiples solicitudes del Congreso para que sea más transparente sobre la selección de los presidentes de sus bancos regionales, que se eligen en un proceso que los críticos consideran poco claro y se quejan de que tiene poca responsabilidad sobre cómo se toman las decisiones.

Powell se ha enfrentado a presiones contrapuestas tanto de demócratas como de republicanos sobre la medida en que la Fed se centra en el cambio climático. En 2021, algunos legisladores demócratas y grupos de izquierda se opusieron a su candidatura para un segundo mandato, diciendo que Powell no estaba haciendo lo suficiente para combatir el calentamiento global.

Al mismo tiempo, el banco central de Powell se ha centrado cada vez más en los riesgos financieros que presenta el cambio climático, lo que ha atraído las críticas de los legisladores republicanos.

Powell dijo que el banco central debería “adherirse a nuestra esencia” y no “deambular en busca de beneficios sociales percibidos que no están estrechamente vinculados a nuestras metas y autoridad reglamentarias”. Agregó que restaurar la estabilidad de precios puede requerir medidas impopulares como la desaceleración de la economía.

“La ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar factores políticos coyunturales”, dijo.

