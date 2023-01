Morgan Stanley eleva apuestas alcistas sobre activos chinos

(Bloomberg) -- Morgan Stanley siguió a Goldman Sachs Group Inc. al aumentar las apuestas alcistas sobre los activos chinos a medida que el rápido desmantelamiento de las políticas cero covid impulsa las perspectivas de crecimiento de la nación.

Prevé que el yuan avanzará a 6,65 por dólar para fin de año, lo que equivale a una ganancia del 1,8% con respecto a los niveles actuales, escribieron analistas, entre los que se incluye a Laura Wang, en una nota del 9 de enero. El banco también prevé que las acciones chinas encabecen las clasificaciones de rendimiento global en 2023. Elevó su objetivo para finales de 2023 para el índice MSCI China a 80, lo que implica un incremento del 13% con respecto al nivel de cierre del lunes.

“Creemos que el mercado está subestimando las ramificaciones de gran alcance de la reapertura y la posibilidad de que se produzca una recuperación cíclica sólida a pesar de los vientos en contra estructurales persistentes”, escribió el equipo de Wang, y agregó que esperan que la economía se expanda un 5,7% interanual frente a la estimación de consenso de 4,8%.

El yuan y las acciones chinas han estado en alza por una recuperación del optimismo junto con medidas de apoyo para los sectores tecnológico e inmobiliario de la nación. La moneda registró su mejor rendimiento de dos meses desde 1994, mientras que el índice MSCI China ha subido un 49% desde un mínimo de octubre. Goldman Sachs elevó su pronóstico del yuan para fin de año a 6,5 por dólar y estimó nuevas ganancias para las acciones chinas.

Morgan Stanley espera que la fortaleza del yuan se anticipe, a medida que la moneda se aprecia frente a una canasta de pares en la primera mitad del año, antes de moderarse en la segunda mitad luego de una recuperación en los viajes al extranjero.

Informes y comentarios en medios chinos publicados el martes también mostraron expectativas de una mayor ganancia de la moneda a medida que la economía nacional se recupere y los fondos extranjeros fluyan hacia el país.

Sin embargo, el optimismo sobre el yuan no es universal. Citigroup Inc. espera que el repunte del yuan se acabe con un repunte de las importaciones y las salidas de residentes. UBS Group AG prevé que el yuan se situará en 6,8 por dólar a fin de año.

Nota Original:Morgan Stanley Joins Goldman in Bullish Call on Chinese Assets

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.