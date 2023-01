LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (10 de enero)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en una discusión sobre la independencia de los bancos central como parte del Simposio Internacional Sveriges Riksbank. (1400 GMT) -El Departamento del Comercio publica el dato de inventarios mayoristas en noviembre, que de acuerdo a las estimaciones habrían marcado un aumento de 1% en relación a octubre. -El exjefe financiero de Trump Organization, Allen Weisslberg, recibe una sentencia luego de declararse culpable de fraude fiscal y de testificar en contra de la compañía inmobiliaria del expresidente estadounidense en un juicio. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- El Banco Central Europeo (BCE) debe ajustar su política monetaria para hacerla más respetuosa con el clima, al tiempo que reduce su abultado balance para luchar contra la inflación galopante en la zona euro, dijo Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del banco. El BCE ha estado intentando apoyar la transición ecológica de la economía, pero el inesperado aumento de la inflación y la subida de los tipos de interés han dificultado el proceso y exigen un nuevo enfoque, según Schnabel. ALEMANIA- Las exportaciones de Alemania a Irán aumentaron el año pasado, según datos consultados por Reuters, a pesar de la condena de Occidente a la represión de las protestas ciudadanas durante meses por las autoridades iraníes. Las exportaciones de Alemania a Irán aumentaron un 12,7% entre enero y noviembre de 2022 con respecto a un año antes, hasta unos 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares), según datos de la oficina federal de estadística alemana. UCRANIA- Las tropas rusas han intensificado el asalto a la ciudad de Soledar, en el este de Ucrania, obligando a los efectivos ucranianos a repeler oleadas de ataques dirigidos por fuerzas mercenarias, dijeron fuentes oficiales en Kiev. El Ministerio de Defensa británico dijo que militares rusos y soldados del grupo de contratistas Wagner probablemente controlaban ya la mayor parte de la pequeña ciudad salinera tras los avances de los últimos cuatro días. OMS- Dada la rápida propagación de la última cepa de la variante ómicron -XBB.1.5- en Estados Unidos, los responsables de la Oficina Regional para Europa de la OMS recomendaron que se apliquen medidas de viaje "no discriminatorias". Esto no quiere decir que "recomendemos realizar pruebas a los pacientes de los pasajeros procedentes de Estados Unidos en este momento. Los países deben examinar la base de pruebas para realizar pruebas antes de la salida", declaró en una rueda de prensa Catherine Smallwood, responsible de emergencias de la OMS para Europa. JAPÓN- Los precios subyacentes al consumo en la capital de Japón, un indicador adelantado de las tendencias a escala nacional, subieron un 4,0% más rápido de lo esperado en diciembre con respecto al año anterior, superando el objetivo del 2% del banco central por séptimo mes consecutivo, en una señal de ampliación de la presión inflacionista. Este aumento, el más rápido de las últimas cuatro décadas, reforzará probablemente las expectativas del mercado de que el Banco de Japón (BOJ) reduzca gradualmente su enorme estímulo mediante un ajuste de su política monetaria de control de la curva de rendimientos. ENRIQUE- Tras días de entrevistas en televisión, filtraciones y un lanzamiento anticipado erróneo, las memorias del príncipe Enrique —o Harry, como se le conoce en Inglaterra— salieron oficialmente a la venta el martes y los ansiosos lectores se dirigían a las librerías para conseguir un ejemplar repleto de revelaciones íntimas sobre la familia real británica. El libro de Harry, titulado "Spare" ("En la sombra" en español), ha acaparado la atención en todo el mundo por sus revelaciones sobre sus conflictos personales y las acusaciones a otros miembros de la realeza, entre ellos su padre, el rey Carlos, su madrastra Camilla y su hermano mayor, el príncipe Guillermo. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES BRASIL- El ataque a las instituciones estatales en Brasil el domingo probablemente posponga las primeras acciones previstas por el equipo económico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijeron a Reuters tres fuentes con conocimiento del asunto. Presionado para presentar acciones concretas para hacer frente al déficit de las cuentas públicas del país, agravado por la aprobación en el Congreso de un paquete de gastos de miles de millones de reales para cumplir las promesas de campaña, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, había dicho públicamente que haría sus primeros anuncios esta semana. El calendario de los anuncios está siendo deliberado con el Jefe de Gabinete, dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato. EEUU FED- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó que el banco central de Estados Unidos podría decidir aumentar las tasas de interés en 25 o 50 puntos base en su próxima reunión de política monetaria, que termina el 1 de febrero. "Puedo ofrecer argumentos a favor de cualquiera de las dos opciones", dijo Daly en una entrevista por internet con el Wall Street Journal. La Fed debe tratar de reducir la inflación "con la mayor delicadeza posible", pero también debe asegurarse de que la tendencia de aumentos de precios no se consolide. EEUU INFLACIÓN- Los hogares estadounidenses ven una inflación más débil a corto plazo y esperan un gasto notablemente menor, aunque prevén que sus ingresos sigan aumentando, dijo la Reserva Federal de Nueva York en su Encuesta de Expectativas del Consumidor de diciembre. El banco informó que los encuestados en su sondeo mensual dijeron que ven la inflación de aquí a un año en el 5%, desde el 5,2% de noviembre, para la lectura más baja desde julio de 2021. MÉXICO- La inflación general se aceleró ligeramente en diciembre tras dos meses seguidos moderando su ritmo, mientras que la variable subyacente detuvo su rápido avance, confirmando las perspectivas de que el ciclo de endureciendo monetario del banco central estaría pronto de llegar a su fin. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un 7,82% a tasa interanual, por encima del 7,80% de noviembre, aunque lejos del récord de un 8.70% que llegó a alcanzar en agosto y septiembre, de acuerdo con cifras divulgadas por el instituto de estadística, INEGI. CHILE- El país anotó en diciembre un superávit comercial de 1.846 millones de dólares en medio de un débil desempeño de los envíos de cobre, la principal exportación de Chile, informó el Banco Central. En el último mes del año, el país sudamericano exportó un total de 8.895 millones de dólares, una caída de 0,9% respecto a los envíos del mismo mes del 2021. (REUTERS RF)