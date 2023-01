Klein llega a meta sin libro de ruta y tras una caída

Redacción Deportes, 10 ene. El estadounidense Mason Klein (KTM), que estaba a solo 3 segundos del líder del Dakar, su compatriota Skyler Howes (Husqvarna), tuvo una complicada novena etapa del rally, en la que cedió más de 21 minutos tras haber perdido el libro de ruta y haberse caído de la moto.

"No sé muy bien qué ha pasado, creo que me he caído en una curva en el kilómetro 300 y recuerdo que estaba con Ross (Branch)", indicó el californiano tras la meta de la especial.

Klein relató que se le cayó el libro de ruta "al principio de la especial" y tuvo que "seguir a los demás".

El joven piloto dijo que se encontraba "bien" y que tuvo que pegarse al botsuano Branch (Hero) hasta el final de la etapa. EFE

