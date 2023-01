Indígenas retomarán camino jurídico para terminar conflicto en Chichén Itzá

Mérida (México), 9 ene. Indígenas del sureste de México, que mantienen por octavo día consecutivo el bloqueo a las ruinas de Chichén Itzá, anunciaron este lunes que retomarán el camino jurídico contra funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los indígenas acusan a las autoridades de "discriminación, violación de derechos humanos, abuso de poder, corrupción y atentar contra la cultura maya".

Campesinos, artesanos y guías de turistas de las comisarías de Pisté, Xcalakoop, San Felipe Nuevo y comunidades aledañas a Chichén Itzá, la más visitada en México, recaban firmas para interponer denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).

"No es la primera vez que denunciamos al director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, ante el INAH y otras instancias porque nos discrimina y pisa nuestros derechos como indígenas", indicó un grupo de campesinos encabezados por el representante de Xcalakoop, Jeremías Cimé Ciau.

Además, Silvia Cemé, líder de los artesanos, junto con otros representantes indígenas, desmintió al titular del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, quien informó que "van por buen camino" las mesas de diálogo con los artesanos y campesino de esa zona para terminar con el conflicto que en ocho días ya afectó a más de casi 60.000 turistas nacionales y extranjeros.

"Serán mesas fantasma, porque nadie del INAH se ha acercado para dialogar, somos los más interesados en levantar el bloqueo", apuntó Cimé Ciau.

Y también desmintió a Santos Ramírez, quien dijo hace unos días que los indígenas mayas están contra del Tren Maya, el proyecto de nación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Están usando esa bandera para no entablar el diálogo, pero sepan que los indígenas apoyamos ese proyecto, porque traerá más turismo y entradas económicas importantes para la región", aseguró.

El campesino aclaró que hace unos días sostuvieron una charla con un funcionario federal de nombre Juan Cristóbal Orozco Alonso, "pero no llegamos a ningún acuerdo, no hubo mesa de diálogo, porque no quieren respetar nuestra petición: destituir al director de Chichén Itzá".

"Si el titular del INAH Yucatán dice que las pláticas con el funcionario federal van por buen camino, miente", aseveró.

CUSTODIAN LAS RUINAS

En tanto, el representante de la comunidad de Tinum, Carlos Galdino Náhuatl Mex, manifestó que es necesario poner orden en Chichén Itzá, "pero respetando las leyes y no usar a la Guardia Nacional para intimidar, para amedrentar".

Los campesinos mayas acusaron a Santos Ramírez de hacerse acompañar de la Guardia Nacional para "intimidar" a los artesanos, guías de turistas y campesinos.

"Cansados de eso y otras violaciones a nuestros derechos bloqueamos los accesos a esa ciudad que nos legaron nuestros abuelos y lo que sigue -dijo- es interponer una denuncia colectiva ante todas las instancias posibles".

Los afectados informaron que un grupo de abogados de Ciudad de México se unió al movimiento indígena para tratar de acabar con el conflicto y defender los derechos que Santos Ramírez trata de desvirtuar.

"Reclamamos nuestras tierras, malos tratos y discriminación, porque Santos Ramírez ha lastimado al pueblo indígena que vive en los alrededores de Chichén Itzá y el INAH ha sacado provecho de nuestras tierras desde hace 84 años", dijo el representante de Pisté, Armando Dzul Mex. EFE

mlh/jmrg/laa

