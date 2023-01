Fallece el artista irlandés Séamus Begley, leyenda de la música folk

Dublín, 10 ene. El acordeonista y cantante irlandés Séamus Begley, reconocido internacionalmente como uno de los grandes de la música folk, ha fallecido a los 73 años de edad, según informó este martes la familia.

Begley desarrolló casi toda su carrera en su condado natal de Kerry, al oeste de Irlanda, en una escena de profundas raíces musicales gaélicas, aunque giró por todo el mundo con artistas de la talla de Mary Black o el australiano Steve Cooney.

Con este guitarrista "aussie" produjo el álbum "Meitheal" (1992), un trabajo alabado por su carácter innovador dentro del folk y con el que obtuvieron un importante éxito global.

Su hermana Máire también fue una colaboradora clave en su carrera desde que ambos debutaron con el disco "An Ciarraíoch Mallaithe" en 1973, al que siguió "Plancstaí Bhaile na Buc" en 1989.

Afianzado ya como uno de los mejores acordeonistas del país, los legendarios Chieftains le reclutaron para grabar en 2000 el álbum "Water from the Well", una colección de temas tradicionales irlandeses escogidos para celebrar la diversidad musical de toda la Isla Esmeralda.

Mike Scott, líder de The Waterboys, describió hoy a Begley en sus redes sociales como "el mejor de todos los músicos irlandeses y, quizá, el cantante más maravilloso que he escuchado".

"Era un amigo, un rey y un dios", agregó el músico escocés.

Asimismo, el artista irlandés Donal Lunny, fundador de Planxty, aseguró hoy que la muerte de su compañero y amigo deja "un vacío enorme" en la música tradicional.

"Era auténtico. No había diferencias entre su vida diaria y su vida en el escenario. Siempre actuó de la manera más natural. Creo que, de repente, todo el mundo se ha dado cuenta del gran lugar que ocupaba Séamus en el alma del país", celebró Lunny. EFE

ja/vg/cg