El Grupo Wagner, el destacamento de asalto de las fuerzas rusas en Ucrania

Moscú, 10 ene. El grupo Wagner, una compañía militar privada creada por el empresario ruso Yevgueni Prigozhin pese a que estas formaciones están prohibidas por la legislación de este país, se ha convertido en el principal destacamento de asalto de las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.

Aunque no hay cifras verificables sobre su número de efectivos, algunas publicaciones occidentales señalan que cuenta con más de 50.000 efectivos y todo tipo de armamento.

Los mercenarios del Grupo Wagner, que se llama a sí mismo "La orquesta" y a sus integrantes, "músicos", según Prigozhin, son "héroes que defendieron al pueblo sirio y a otros pueblos de países árabes, africanos y latinoamericanos desvalidos, y se convirtieron en uno de los pilares de nuestra patria".

En septiembre del año pasado, después de querellarse en varias ocasiones contra quienes los vinculaban al Grupo Wagner, el empresario admitió finalmente que él lo había fundado.

El NACIMIENTO DE "LA ORQUESTA"

"En 2014, cuando comenzó el genocidio de la población rusa del Donbás (...) yo, como muchos hombres de negocios, iba a los polígonos donde se reunían 'cosacos' e intentaba con dinero reunir un grupo que viajara a defender a los rusos", reveló el empresario en un comentario publicado en la red social VKontakte.

Sin embargo, según sus palabras, muy pronto se percató de que la mitad de los 'cosacos' y los paramilitares eran unos estafadores y de que la mitad de los que recibían el dinero contrataban voluntarios que enviaban sin equipamiento a una muerte segura.

"Entonces fui a uno de los polígonos y me ocupé yo mismo de ello. Yo mismo limpié armas viejas, vi el tema de los chalecos antibalas y encontré especialistas que me ayudaron. En ese momento, el 1 de mayo de 2014, nació el grupo de patriotas que más tarde recibió el nombre de Grupo Wagner", señaló Prigozhin.

EL "CHEF DE PUTIN"

El empresario, oriundo de San Petersburgo, es apodado el "chef de (Vladímir) Putin" debido a su proximidad con el presidente ruso y sus negocios de restauración, que montó después de salir indultado de prisión en 1990, donde pasó casi diez años por diversos delitos.

Según una investigación del encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni, Prigozhin, que empezó como emprendedor vendiendo perritos calientes en puestos callejeros, habría logrado contratos estatales por valor de al menos 2.500 millones de euros, entre ellos, uno para distribuir comida al Ejército ruso.

Estados Unidos sancionó a este oligarca por su papel en la campaña de injerencia y desinformación, especialmente contra la candidata demócrata Hillary Clinton, en las elecciones presidenciales de 2016, que ganó el republicano Donald Trump.

EL GRUPO WAGNER GANA PROTAGONISMO EN UCRANIA

La campaña militar rusa en Ucrania ha puesto al Grupo Wagner y, en particular a Prigozhin, en un primer plano, desplazando incluso al líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, del papel del líder más entregado a la causa del Kremlin.

Según medios occidentales, el empresario se ha permitido criticar sin tapujos a varios miembros del alto mando ruso por la marcha de la campaña militar en el vecino país, algo que él posteriormente ha desmentido.

Prigozhin ha reclutado a miles de presos, 35.000, según Rus Siadiaschi, organización que vela por los derechos de los presos para combatir en Ucrania.

"O una compañía militar privada y presos o vuestros hijos", respondió el fundador del Grupo Wagner a las críticas por el envío de reclusos a combatir a Ucrania.

A cambio de seis meses en el frente, los presos son indultados y pueden regresar a sus hogares.

"No beban demasiado, no se droguen y no violen a ninguna mujer", con esa palabras Prigozhin despidió a los primeros indultados que cumplieron los términos de su contrato.

AVANCE RUSO EN EL ESTE, PERO UCRANIA RESISTE

Según blogueros militares rusos, los avances de los últimos días en la ciudad de Soledar y otros asentamientos críticos al noreste de Bájmut, estratégico nudo de comunicaciones en el este de Ucrania, han sido protagonizados por las fuerzas del Grupo Wagner.

Sin embargo, Prigozhin desmintió este martes informaciones que circulan en las redes sociales sobre deserciones masivas en las filas de las unidades ucranianas que combaten en Soledar y Bájmut.

"Seamos honestos. No es así. El Ejército ucraniano lucha valerosamente por Bájmut y Soledar. En los suburbios del oeste de Soledar se libran cruentos combates. Las FAU (Fuerzas Armadas de Ucrania) defienden con honor el territorio de Soledar", dijo el fundador del Grupo Wagner, citado por su oficina de prensa.EFE

