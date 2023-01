Se inicia proceso previo al juicio por el asesinato de XXXTentacion

Miami, 9 ene. El proceso de selección del jurado para el juicio por el asesinato del rapero XXXTentacion en 2018 comenzará este martes en los tribunales de Fort Lauderdale (Florida), según informaron medios informativos este lunes.

XXXTentacion, que tenía 20 años, murió el 18 de junio de 2018 a la salida de un concesionario de motos en Deerfield Beach (Florida) a consecuencia de los disparos de un grupo de hombres que le robaron una bolsa donde llevaba 50.000 dólares en efectivo.

La Policía detuvo al poco tiempo a Dedrick Devonshay Williams, Michael Boatwright, Robert Allen y Trayvon Newsome como presuntos autores del crimen y los cuatro fueron imputados.

Sin embargo, uno de ellos, Robert Allen, no se sentará en el banquillo de los acusados porque sus abogados acordaron en agosto pasado que solo responderá de un delito menor a cambio de testificar en el juicio contra los otros tres.

Drake, Quavo, Tekashi 6ix9ine, Joe Budden y otros raperos fueron propuestos por los abogados defensores como testigos del juicio que encabezará el juez de distrito del condado Broward Michael Usan, según documentos judiciales.

Según la revista Billboard, después de la muerte de XXXTentacion surgieron rumores sin confirmar sobre una presunta implicación de Drake en el asesinato, como consecuencia de una disputa entre ambos.

XXXTentacion veía un supuesto plagio de su canción "Look at Me!" en "KMT" de Drake.

Un año después, se publicó una historia en la página de Instagram del difunto artista XXXTentacion que decía: "Si alguien intenta matarme, es @champagnepapi", etiquetando el identificador de Instagram de Drake.

XXXtentacion, que afirmó luego que cuando se publicó ese mensaje su cuenta estaba pirateada, fue asesinado cuatro meses después.

Según el auto de imputación, el disparo que mató al rapero fue hecho presuntamente por Boatwright.

Jahseh Swayne Ricardo Onfroy, como realmente se llamaba XXXTentacion, fue despedido el 27 de junio de 2018 por sus fans en un pabellón deportivo en Sunrise (sur de Florida), donde el féretro con sus restos fue velado a lo largo de ese día.

Tras su muerte, uno de los temas de XXXSensacion, "Sad!", llegó a encabezar la lista Billboard Hot 100 y logró un récord de 10,4 millones de reproducciones en línea en la plataforma Spotify

En diciembre de 2018 se presentó un álbum póstumo, "Skins", durante una fiesta en Miami organizada por la Fundación XXXTentacion y la compañía de música Empire con el fin de "honrar la vida, la música y el legado" del rapero. EFE

ar/enb