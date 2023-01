Oblak: "Hemos empezado bastante mal el partido, con miedo y poca confianza"

(Actualiza con más declaraciones)

Madrid, 8 ene. Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, aseguró este domingo, tras perder 0-1 con el Barcelona, que su equipo empezó mal el partido, "con miedo y poca confianza", algo que "no tiene ningún sentido", al tiempo que consideró que esa situación "es algo de cabeza, mental".

El guardameta del conjunto rojiblanco, en declaraciones a DAZN, se mostró crítico con los primeros 25 minutos que disputaron los hombres de Diego Simeone. En ellos, el Barcelona dominó el encuentro y marcó el único tanto del choque, obra de Ousmane Dembélé.

"No tiene ningún sentido. Los últimos partidos que hemos jugado hemos estado bien y no era el momento de entrar así. Lo siento por todos por haber empezado mal. Nos han penalizado mucho los primeros 25 minutos. Tenemos jugadores buenos, es mentalmente, el partido hay que empezarlo desde el primer segundo y no cuando te meten un gol", apuntó.

"Hemos empezado mal. Los primeros 20-24 minutos bastante mal, con miedo y poca confianza. Luego hemos despertado, pero con 0-1 es difícil. Han marcado y ha sido más complicado. Pero después se ha hecho todo. El balón no ha entrado. Al final pudo entrar alguna", añadió.

"La sensación cuando se pierde nunca es buena. Contento por el equipo, por el juego que ha hecho a partir del minuto 25, 30, pero no es suficiente. Hay que empezar desde el inicio. Luego no hemos tenido ese puntito de suerte de poder marcar y de empatar o ganar el partido. En general, yo creo que se ha hecho un gran partido, menos los primeros 25 minutos", insistió después en rueda de prensa.

"Parecíamos otro equipo como hemos empezado y como hemos continuado luego. No creo que sea de planteamiento. Es algo en la cabeza, algo mental, no se por qué hemos entrado al partido con un freno, con miedo. Hemos esperado que el Barcelona haga algo y luego despertamos", insistió.

"Y no es la primera vez que nos pasa. Nos está pasando bastante a menudo en los últimos años, pero no hay respuesta para eso. Hay que pensar cómo hemos jugado después, que el fútbol no son 70, 60 minutos, son 90, pero hemos demostrado que podemos jugar, que estamos bien y que no hace falta estar sin confianza y entrar a un partido así con miedo, como hemos entrado", abundó el portero.

"La solución está en la cabeza de cada uno. Es una cosa psicológica. No sé por qué nos ha pasado eso. Tampoco soy psicólogo que podía explicar el porqué. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a demostrar y vamos a quitar esta costumbre que nos ha pasado últimamente, que muchas veces hemos regalado la primera parte", advirtió.

Oblak también defendió el buen partido que firmaron sus compañeros después del tanto de Dembélé: "Hemos presionado muy bien, hemos tenido ocasiones, hemos tirado a puerta pero ha faltado un poco de suerte para marcar. Hemos hecho un buen partido en general. Pudimos marcar pero el balón no ha entrado", dijo.

Y remarcó que ve "claramente capacitado" al Atlético de Madrid para alcanzar el objetivo de la Liga de Campeones: "Vamos a entrar en Champions, seguramente. No tengo dudas de esto. Va a ser difícil hasta el final. Vamos a conseguir el mínimo objetivo que hay (estar entre los cuatro primeros de la clasificación). Y todavía queda la Copa y la esperanza de que podemos llegar lejos. Quedan muchos partidos. La Liga nunca termina en enero".

"Cada persona del mundo siempre tira de las cosas positivas. Sí en Liga estamos muy detrás de todos, pero vamos a pelear cada partido como jugamos el último. Nos queda la Copa. Hemos mejorado bastante en los últimos partidos, hemos demostrado el nivel que tenemos y hemos perdido pero no hemos hecho un partido malo. No hemos estado mal y eso es una cosa positiva", miró hacia el futuro más inmediato.