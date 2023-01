Morgan Stanley llama a no comprar último repunte acciones EE.UU.

(Bloomberg) -- Las acciones de Estados Unidos se enfrentan a caídas mucho más pronunciadas que las que muchos bajistas esperan y es probable que el espectro de una recesión agrave su mayor pérdida anual desde la crisis financiera mundial, según estrategas de Morgan Stanley.

Michael Wilson —que durante mucho tiempo ha sido uno de los bajistas más expresivos sobre las acciones estadounidenses— dijo en una nota de investigación que, si bien los inversionistas son pesimistas sobre las perspectivas de crecimiento económico, las estimaciones de ganancias corporativas aún son demasiado altas y la prima de riesgo de las acciones está en su punto más bajo desde antes de 2008. Eso sugiere que el S&P 500 podría caer mucho más allá de los 3.500 a 3.600 puntos que el mercado está estimando actualmente en caso de una recesión leve, dijo.

“El consenso podría estar en lo correcto en cuanto a la dirección, pero incorrecto en términos de magnitud”, dijo Wilson, advirtiendo que el índice de referencia podría tocar fondo alrededor de los 3.000 puntos, cerca de un 22% por debajo de los niveles actuales.

El estratega, que ocupó el primer lugar en la encuesta de inversionistas institucionales del año pasado, no está solo en su opinión de que las expectativas de ganancias son demasiado optimistas. Sus contrapartes en Goldman Sachs Group Inc. esperan que la presión sobre los márgenes de ganancia, cambios en las políticas de impuestos corporativos de EE.UU. y la probabilidad de una recesión eclipsen el impacto positivo de la reapertura económica de China.

Uno de los factores que impulsan la visión bajista de Wilson es el impacto de la inflación máxima. Las acciones estadounidenses subieron la semana pasada en medio de señales de que una leve disminución de las presiones sobre los precios podría dar a la Reserva Federal espacio para frenar potencialmente sus aumentos de las tasas de interés. Sin embargo, Wilson advirtió que si bien un pico en la inflación respaldaría los mercados de bonos, “también es muy negativo para la rentabilidad”. Todavía espera que los márgenes continúen decepcionando hasta 2023.

Los estrategas de Deutsche Bank Group AG dirigidos por Binky Chadha también esperan que las ganancias de las empresas de EE.UU. disminuyan en 2023. Aun así, dijeron que las acciones podrían recuperarse durante la temporada de informes del cuarto trimestre, respaldadas por una venta masiva de fin de año y un bajo posicionamiento de los inversionistas.

Esa opinión no concuerda con los hallazgos de la última encuesta de MLIV Pulse, que mostró que los participantes del mercado están preparándose para que una temporada sombría de resultados corporativos empuje al S&P 500 a la baja durante las próximas semanas. La temporada de ganancias comienza en serio el viernes, cuando informarán los grandes bancos, incluidos JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc.

Nota Original:Morgan Stanley’s Wilson Says Don’t Buy US Stocks’ Latest Bounce

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.