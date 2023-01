MERCADOS-ARGENTINA-ANALISTAS/-¿Qué dicen los analistas? Semana del 9 al 13 de enero

BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - La ronda financiera de Argentina comienza la segunda semana del 2023 con desafíos políticos y monetarios que concentran la atención de inversores que buscan cubrirse de la alta inflación y persistente devaluación que azota al país austral, más la tensión por la coyuntura del vecino Brasil.

El año previo cerró con una depreciación en el peso del 40% en promedio, y un alza de precios minoristas que se estima en un 95,5% según un relevamiento del banco central (BCRA).

El Gobierno habilitará sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar, entre otros, el juicio político a la Corte Suprema, mientras que el jueves se oficializará el dato de precios minoristas de 2022, lo que podría llevar al banco central (BCRA) a tomar una decisión sobre la política monetaria.

La reducción de vencimientos para el primer trimestre que logró el Tesoro en un reciente canje de deuda fue bien recibido por el mercado, ya que despeja pagos por el equivalente a unos 16.820 millones de dólares y alarga amortizaciones hasta abril de 2024.

Argentina y China formalizaron la ampliación de un "swap" o canje de monedas que permitirá un aumento de las reservas internacionales argentinas, en momentos en que el país sudamericano está necesitado de divisas.

Economistas y analistas opinan sobre la situación coyuntural de la tercera economía de Latinoamérica:

* "El principal evento (financiero del 2023) estará dado por las elecciones presidenciales, y las estrategias (de mercados) se irán construyendo acorde al evento", dijo Juan Ignacio Alonso, de SBS Fondos.

"La preferencia (bursátil) por el sector de petróleo y gas se mantiene, ya que sus perspectivas son las más claras independientemente del resultado electoral. En pocos años, el sector energético podría convertirse en exportador neto, con la aparejada generación de divisas que le permitiría al país diversificar la dependencia del ciclo agrícola", dijo.

* "El banco central confirmó la activación del 'swap' con China, donde el total es por aproximadamente 20.000 millones de dólares. Si bien no todo es de libre disponibilidad y no es fácil su conversión a dólares, lo más concreto es que se usará para comercio bilateral, el cual es mayormente deficitario para Argentina, evitando así usar reservas en dólares", dijo Roberto Garetto, de Fundcorp.

"Así puede ayudar pero no va a cambiar la dinámica del mercado de cambios" de Argentina, acotó.

* "El pago de los intereses de los títulos 'hard dollar' por alrededor de 1.100 millones de dólares este lunes (9 de enero) también significará una reducción de las reservas netas del banco central, que podría ser contrapesado por desembolsos de bancos de desarrollo", publicó Delphos Investment.

"El banco central evaluará nuevamente su política de tasas de interés, que se habrían ubicado en terreno positivo en términos reales por segundo mes consecutivo con los efectos negativos para su hoja de balance y el crédito al sector privado", acotó.

* "Aunque con 'fórceps', las metas acordadas con el FMI se fueron cumpliendo a medida que avanzaban los trimestres de 2022. Ayudó la 'suerte' por la fuerte mejora de los precios internacionales de los granos y también el hecho que los compromisos firmados no habían sido demasiado exigentes", sostuvo un informe de la Fundación Mediterránea.

* "Hay una fuerte emisión que en parte se vuelca a la bolsa y otra al dólar, siendo los intereses de las letras 'Leliq' y los pases del banco central (BCRA) los factores centrales de la expansión monetaria en curso", dijo el analista Marcelo Rojas.

"El alivio por una menor demanda de dólares en 2023 vendría de la mano de la exención de derechos de exportación para la industria automotriz y por una proyectada caída en la importación de energía", acotó.

* "De la mano de la liquidación del agro, impulsada por el beneficio del programa 'dólar soja II', el banco central logró terminar 2022 recomponiendo sus reservas. Esto le permitió cumplir las metas con el FMI y ganar poder de fuego para afrontar un 2023 en el que se espera una importante caída en exportaciones como consecuencia de la menor cosecha esperada", sostuvo el agente de liquidación y compensación Cohen.

* "Los primeros días del año comenzaron con un exitoso canje de deuda en pesos del Tesoro de instrumentos cuyos vencimientos se daban en enero, febrero y marzo", sostuvo IEB Research.

"Si bien es innegable que se logra cierto aire para los próximos meses, nos preocupa que la operación no logra alargar 'duration' más allá de septiembre, con lo cual este juego de Tetris termina logrando concentrar entre abril y septiembre cerca de 11 billones de pesos, equivalente a poco más de dos bases monetarias", agregó.

* La coalición oficialista "Frente de Todos no cuenta con un candidato competitivo a tan solo seis meses de la presentación de alianzas (presidenciales). Alberto Fernández, presidente y socio -minoritario- de la coalición, está prácticamente obligado a disputar un lugar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)", sostuvo Portfolio Personal Inversiones.

"No hacerlo implicaría reconocer que su gestión no es digna de una reelección (...) Sergio Massa, ministro de Economía y socio -minoritario-, elevó su imagen positiva con la llegada al ministerio, pero su alta imagen negativa indicaría que, por ahora, no le alcanza", acotó.

* Para Argentina, "el frente externo presentará mayores dificultades este año, especialmente durante el verano (...) El escenario local tampoco viene acompañado de buenas noticias", sintetizó el panorama Ecolatina, mediante un trabajo titulado "Cerrando el frente externo: las importaciones como variable de ajuste".

* "Casi 300% es la inflación que acumula la gestión del presidente Alberto Fernández, pero no todos los precios acompañaron esa dinámica, algunos ni siquiera estuvieron cerca y otros superaron esos elevados dígitos", reportó ABECEB.

"La economía bipolar es una característica de esta gestión en la que los valores regulados por el Gobierno corren muy por detrás de la inflación, pero igual no logran detener la escalada. A pesar de la política de pisar los aumentos, en 2022, la inflación duplicó a la del año anterior llegando casi al 100%", acotó.

* "Los mercados estuvieron atentos a una nueva suba de la tasa de interés de referencia por parte de la Fed (Reserva Federal). Los funcionarios del organismo reconocieron que la inflación estaría retrocediendo, pero aún genera preocupación. El Covid-19 genera atención nuevamente en el mundo y algunos países toman nuevamente algunas restricciones", dijo la correduría Tavelli y Compañía. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)