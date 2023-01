Lunes, 9 de enero de 2023 (23.00 GMT)

BRASIL DEMOCRACIA

PODERES

Los tres poderes de Brasil llaman a "defender la democracia"

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, llamaron este lunes a mantener la "serenidad" y "defender la democracia" en paz, tras el intento de golpe de Estado de miles de radicales bolsonaristas. Los máximos representantes de los tres poderes se reunieron este lunes para analizar la grave crisis vivida en la capital brasileña el domingo, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.

DETENCIONES

Al menos 1.200 bolsonaristas son detenidos en un campamento frente al Ejército

Brasilia. Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil. Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, fueron detenidos luego de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en el que se refugiaban.

REACCIONES

Líderes americanos condenan el ataque a la democracia en Brasil

Ciudad de México/Santiago de Chile/Bogotá. Líderes americanos como el presidente de EE.UU., Joe Biden; el de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Chile, Gabriel Boric, condenaron este lunes los "ataques" a la democracia en Brasil por parte de seguidores radicales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Biden y López Obrador, que se reúnen hoy en México en una cumbre norteamericana junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se unieron a Boric y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus declaraciones en defensa del orden constitucional en Brasil.

BOLSONARO

Bolsonaro, hospitalizado en Orlando por dolores abdominales

Sao Paulo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra ingresado en un hospital de Orlando, en Estados Unidos, donde viajó el pasado 30 de diciembre, por unos dolores abdominales, informó una fuente próxima del exmandatario. "Está hospitalizado en Orlando. Haciéndose análisis" por unos dolores abdominales, afirmó a EFE esa fuente sobre el estado de salud del exgobernante, que dejó el poder el pasado 1 de enero, cuando le sucedió el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

PERÚ MORALES

Perú prohíbe la entrada de Evo Morales por afectar a "la seguridad nacional"

Lima. El Gobierno de Perú informó este lunes de que ha prohibido el ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales y otros ocho ciudadanos de ese país, a los que acusa de haber efectuado "actividades de índole política proselitista" que han afectado la "seguridad nacional" de Perú. El Ministerio del Interior destacó en un comunicado que el 6 de enero se tomó la decisión de impedir el ingreso al país de “nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana”, entre ellos Evo Morales.

COLOMBIA PAZ

La guerrilla del ELN dice que el diálogo de paz está "en crisis"

Bogotá, 9 ene. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró este lunes que la negociación de paz con el Gobierno colombiano está "en crisis" tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de un alto el fuego bilateral que esa guerrilla no reconoce porque no fue acordado en los diálogos que se llevan a cabo en Caracas. El ELN recordó que en el comunicado de la semana pasada advirtió de que "el cese el fuego bilateral es un tema que está pendiente discutir y sobre el cual aún no tenemos ningún acuerdo" y, sobre el anuncio del Gobierno hecho por Petro la noche del 31 de diciembre, dijo: "las imposiciones unilaterales atentan contra los diálogos".

CUMBRE NORTEAMÉRICA

Biden llega al Palacio Nacional de México para reunirse con López Obrador

Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este lunes al Palacio Nacional de México para reunirse con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien abordará la crisis migratoria, el combate al narcotráfico y las disputas comerciales.Biden y la primera dama, Jill Biden, se desplazaron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desde su hotel, ubicado en el acomodado barrio de Polanco de la capital mexicana, hasta el palacio presidencial, donde fueron recibidos por López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Ucrania resiste al avance de las unidades de Wagner en Donetsk

Leópolis (Ucrania)/Moscú. Ucrania contiene a duras penas el avance ruso en la ciudad de Soledar, donde las unidades de la compañía rusa Wagner aseguran haberse adentrado en los límites de ese estratégico bastión ucraniano. Las tropas rusas han intensificado sus ataques contra Soledar, cuyo control, junto al de la vecina Bajmut, les abriría el camino hacia Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás.

EEUU CONGRESO

La Cámara Baja de EEUU se abre con la promesa de ser el azote de Biden

Washington. La Cámara Baja de EE.UU., controlada por los republicanos, se estrena este lunes con una sesión en la que tiene que votar las reglas por las que se regirá en la nueva legislatura y con la amenaza de convertirse en el azote del presidente, Joe Biden. La cámara tiene previsto reunirse a partir de las 17.00 hora local (22.00 hora GMT) de hoy para aprobar su nuevo reglamento, en el que estarían incluidas algunas de las concesiones que su presidente, Kevin McCarthy, hizo la semana pasada al ala más radical de su partido para que diera luz verde a su elección como "speaker".

UE LATINOAMÉRICA

La cumbre de líderes de la UE y América Latina se celebrará en julio

Madrid. La cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) y de América Latina y el Caribe prevista en Bruselas durante la presidencia europea española se celebrará el próximo mes de julio, según anunció este lunes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares. Albares avanzó la fecha de la celebración de ese encuentro en su intervención ante la VII Conferencia de Embajadores que se celebra durante dos días en Madrid, inaugurada hoy por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

MÉXICO MÚSICA

Alejandro Fernández presenta su primer sencillo rumbo a una gira en 2023

Ciudad de México. El cantante mexicano Alejandro Fernández estrenó este lunes el primer sencillo de su nuevo disco, "Inexperto en olvidarte", una balada con toques rancheros que marca el inicio de 2023 para el intérprete. La melodía fue inspiración de Amanda Coronel y Fernanda Díaz y está realizada bajo los acordes del mariachi, aunque incluye el acordeón, lo que le da un toque más ranchero a la balada, según un comunicado de Universal Music. EFE

