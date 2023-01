Lunes, 9 de enero de 2023 (04.00 GMT)

BRASIL DEMOCRACIA

El Supremo suspende al gobernador de Brasilia tras asalto de bolsonaristas

Brasilia. Un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de ayer domingo de miles de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes para intentar derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.

BRASIL DEMOCRACIA

Denuncian bloqueos de bolsonaristas en infraestructura petrolera de Brasil

Sao Paulo. El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció ayer domingo que bolsonaristas radicales están bloqueando la distribución de combustibles en el estado de Paraná, en el sur del país. La presidenta de la formación progresista, Gleisi Hoffmann, divulgó un vídeo en el que simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro "están intentando impedir" la distribución de hidrocarburos en la unidad situada en el municipio de Araucária.

BRASIL DEMOCRACIA

Suben a 300 los bolsonaristas detenidos por intento de golpe de Estado

Brasilia. Al menos 300 partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro fueron detenidos ayer domingo por invadir y destrozar las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema para intentar derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes oficiales."300 detenidos. Las investigaciones siguen hasta que el último integrante sea identificado", informó la Policía Civil de Brasilia, que en el anterior balance había informado de 170 arrestados en flagrante.

BRASIL DEMOCRACIA

Los bolsonaristas robaron armas de fuego de la Presidencia de Brasil

Brasilia. Los bolsonaristas radicales que invadieron ayer domingo la sede de los tres poderes robaron armas de fuego guardadas en el Gabinete de Seguridad Institucional, en el palacio presidencial de Planalto.El ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, mostró en un vídeo dos estuches vacíos de armas de fuego, encima de un sofá parcialmente quemado.

BRASIL DEMOCRACIA

La Policía recupera el control del Congreso, Presidencia y Supremo de Brasil invadidos por miles de bolsonaristas

Brasilia. Las fuerzas de seguridad recuperaron ayer domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil tras ser invadidos y vandalizados por miles de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en Brasilia. Según informaciones preliminares de la Policía, citadas por medios, hasta el momento hay 150 detenidos. Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La acción de los bolsonaristas fue unánimemente condenada por la comunidad internacional, desde EEUU, la Unión Europea, la Celac, la Internacional Socialista y numerosos gobiernos latinoamericanos y europeos.

BRASIL DEMOCRACIA

Bolsonaro rechaza de forma tibia intento de golpe de Estado de sus seguidores

Sao Paulo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, reprobó ayer domingo de forma tibia el intento de golpe de Estado promovido por sus simpatizantes radicales, que invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia."Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", manifestó el exmandatario en sus redes sociales.

CUMBRE NORTEAMÉRICA

Biden llega a México para la cumbre con López Obrador y Trudeau

Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó ayer domingo a México para participar en la Cumbre de Líderes de Norteamérica con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quienes tratará asuntos migratorios, económicos y de narcotráfico.El Air Force One aterrizó sobre las 19.30 hora local (1.30 GMT del lunes) en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las afueras de Ciudad de México, donde lo esperaba López Obrador.

UCRANIA GUERRA

Rusia despide la tregua navideña con ataques en todo el frente

Moscú/Leópolis. Rusia cerró ayer domingo la tregua navideña con ataques en todo el frente, lo que incluye una operación de castigo con misiles contra barracones del ejército ucraniano en el Donbás, donde habrían muerto más de 600 soldados, según fuentes militares rusas. Los combates no cesaron en ningún momento durante las 36 horas de alto el fuego ruso, pero se intensificaron el domingo, según admitieron ambos bandos. Rusos y ucranianos están a la espera del comienzo de la siguiente contraofensiva enemiga, aunque el "general invierno" desaconseja movimientos bruscos con temperaturas nocturnas de hasta 14 grados bajo cero en el Donbás.

UCRANIA GUERRA OTAN

Stoltenberg: el camino más rápido a una solución negociada en Ucrania es el envío de armas

Bruselas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó ayer domingo que el "camino más rápido" hacia una solución de paz negociada entre Rusia y Ucrania es continuar apoyando a Kiev con armas para potenciar su fuerza en el cambio de batalla, lo cual beneficiaría su posición en una potencial mesa de negociación con Moscú.Durante un discurso en la conferencia de seguridad Folk och Försvar, que se celebra en la ciudad sueca de Sälen, Stoltenberg indicó que, aunque "es imposible decir cuándo o cómo acabará la guerra en Ucrania", se sabe que "la mayoría de las guerras acaban en la mesa de negociación" y "esta probablemente acabará así también".

EEUU INMIGRACIÓN

Biden visita por primera vez la frontera en medio de críticas a su gestión

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó ayer domingo el puente Las Américas, que conecta la ciudad de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, en México, durante su primera visita a la frontera en los dos años que lleva de mandato. Biden, acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza y observó una serie de demostraciones de tácticas que utilizan las autoridades para requisar personas y vehículos en el paso fronterizo.

EEUU CUBA

La exespía recién liberada Montes denuncia el embargo estadounidense a Cuba

San Juan. Ana Belén Montes, quien espió para el Gobierno cubano y salió de prisión hace dos días, pidió este domingo no poner el foco en ella sino en "los serios problemas que enfrenta el pueblo puertorriqueño o el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba". Después de pasar dos décadas en prisión en EE.UU. por enviar información clasificada a las autoridades cubanas a lo largo de 17 años, mientras trabajaba en el servicio de inteligencia estadounidense, Montes regresó este fin de semana a Puerto Rico. "Estoy más que contenta de tocar suelo borincano de nuevo. Tras dos décadas bastante agotadoras y ante la necesidad de volver a ganarme la vida, quisiera dedicarme a una existencia tranquila y privada", dijo en un comunicado.

OTAN SUECIA

Suecia dice que hay exigencias turcas que no puede cumplir

Berlín. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo hoy que Suecia ni puede ni quiere cumpir algunas exigencias de Turquía para admitir su ingreso en la OTAN."Turquía ha confirmado que hemos hecho lo que habíamos prometido pero también que tienen exigencias que nosotros no podemos ni queremos cumplir", dijo Kristersson en una conferencia de Defensa y Seguridad el oeste de Suecia.Sin embargo, Kristersson se mostró convencido de que Turquía terminara tomando una decisión sobre la solicitud para ingresar a la OTAN.

CORONAVIRUS CHINA

China reabre sus fronteras tras casi tres años de estricta 'cero covid'

Pekín. China se ha vuelto a abrir ayer domingo al resto del mundo tras casi tres años de cierre de fronteras al rebajar oficialmente la categoría de la covid desde el nivel A hasta el B y marcar así en la práctica el fin de la política 'cero covid'. Este cambio, desde el nivel de máximo peligro y para cuya contención se exigen las medidas más severas hasta aquel que contempla un control más laxo, permite que desde este domingo los viajeros que entren al gigante asiático lo puedan hacer sin la cuarentena obligatoria impuesta desde marzo de 2020.

HAITÍ CRISIS

Presidente del Senado de Haití resulta herido en ataque armado

Puerto Príncipe. El presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert, resultó "gravemente herido" ayer domingo durante un atentado armado en la zona del Bicentenaire, en el centro, una localidad controlada por grupos armados, informaron medios de prensa. Lambert, quien mañana concluye su gestión frente al Senado, recibe tratamiento en un hospital de Puerto Príncipe, de acuerdo con las informaciones.

R.UNIDO MONARQUÍA

El príncipe Enrique dice que ni a Guillermo ni a Catalina les gustó Meghan

Londres. El príncipe Enrique ha afirmado que su hermano Guillermo, heredero al trono británico, y su esposa Catalina "se llevaron mal" con Meghan "desde el principio" debido a prejuicios sobre ella exacerbados por la prensa británica. El hijo menor del rey Carlos y la difunta princesa Diana ha revelado detalles sobre la relación con su familia en una entrevista con el canal británico ITV, antes de que el próximo martes se publique su biografía, titulada en español "En la sombra". "En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", declaró también el príncipe Enrique.

EFE

int-mmg/amd/ics