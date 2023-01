Lula reafirma su autoridad con detención de 1.500 bolsonaristas

(Bloomberg) -- Las fuerzas de seguridad de Brasil están disolviendo y arrestando a los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro que irrumpieron en la capital de la nación a medida que el presidente en ejercicio, Luiz Inácio Lula da Silva, actúa para reafirmar su autoridad sobre los manifestantes que intentaron derrocarlo.

Más de 1.500 personas que acampaban frente a las oficinas de Gobierno en Brasilia y exigían un golpe de Estado fueron detenidas el lunes después de que el juez del tribunal superior de Justicia Alexandre de Moraes diera a la policía 24 horas para dispersar esos grupos por todo el país. Las imágenes aéreas de televisión mostraron docenas de autobuses que se habían utilizado para llevar a los manifestantes a Brasilia y ahora los llevaban a las estaciones de policía para ficharlos.

Mientras tanto, Lula sostuvo una reunión con los jefes de la Corte Suprema, el Congreso y varios miembros de su gabinete en un palacio presidencial que quedó en ruinas.

“Estamos unidos para garantizar que las medidas institucionales se tomen de acuerdo con la ley”, escribieron en un comunicado conjunto después de la reunión. “Hacemos un llamado a la sociedad a mantener la calma, defendiendo la paz y la democracia en nuestro país”.

En una demostración adicional de fuerza, el presidente izquierdista se reunirá con el alto mando de las Fuerzas Armadas y tiene previsto recibir a los gobernadores estatales, que se espera que vuelen a la capital durante todo el día.

El real se debilitó el lunes y lideró las pérdidas entre las 16 principales monedas del mundo seguidas por Bloomberg. Las tasas swap subieron, mientras que el índice bursátil de referencia Ibovespa cayó hasta un 0,8%, perdiendo un repunte en las acciones globales.

Nota Original:Lula Asserts Authority in Brazil as 1,500 Bolsonaro Backers Held

--Con la colaboración de Daniel Carvalho y Bruna Lessa.

