LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (9 de enero)

LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, tiene previsto participar como moderador una conversación sobre el panorama económico en el Rotary Club de Atlanta. (1730 GMT) -La Reserva Federal publica los datos del crédito al consumidor de noviembre. MÉXICO -El instituto nacional de estadística, INEGI, divulga su reporte sobre la variación del índice de aumentos de los precios al consumidor en diciembre. Analistas consultados por Reuters prevén una media de 7,85% en la inflación interanual al cierre del 2022, por encima del 7,80% anotado e noviembre. CHILE -El banco central publica el valor de las exportaciones de cobre, el principal envío del país, en diciembre. También se difunden los datos de la balanza comercial para el último mes del año. CHINA -La agencia nacional de estadísticas da a conocer los datos de reservas cambiarias en diciembre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BRASIL- La policía brasileña se desplegó en un campamento de partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en la capital, un día después de que los alborotadores lanzaran el peor ataque contra las instituciones estatales de Brasil desde su regreso a la democracia en la década de 1980. Cientos de policías con equipo antidisturbios y algunos a caballo se reunieron en el campamento cerca del cuartel general del Ejército de Brasilia, mientras que los soldados en la zona se retiraron, dijeron testigos de Reuters, después de que el domingo miles de partidarios de Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial. ZONA EURO- La confianza de los inversores de la zona euro repuntó en enero por tercer mes consecutivo a su nivel más alto desde junio de 2022, pero se mantuvo en terreno negativo como reflejo de la difícil situación económica, según mostró una encuesta. El índice Sentix para la zona euro subió a -17,5 puntos en enero desde -21,0 en diciembre, superando las expectativas de los analistas de una lectura de -18,0. BCE- Se prevé que el crecimiento salarial en la zona euro sea "muy fuerte" en los próximos trimestres, pero es probable que los salarios sigan bajando en términos reales debido a la rápida inflación, según un artículo publicado en el Boletín Económico del Banco Central Europeo. El aumento histórico de la inflación ha erosionado los ingresos reales en los dos últimos años y las empresas están empezando por fin a ajustar los salarios, lo que hace temer que la elevada inflación se perpetúe si la fijación de salarios se ajusta de forma más permanente. UCRANIA- Las fuerzas ucranianas están repeliendo los constantes ataques rusos contra Bajmut y otras localidades de la región oriental del Dombás, informaron las autoridades ucranianas, tras desmentir las afirmaciones del Kremlin de que 600 soldados murieron en un ataque con misiles. Rusia lanzó siete ataques con misiles, 31 ataques aéreos y 73 ataques con lanzacohetes múltiples en el último día, dijo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un informe diario. Las fuerzas ucranianas repelieron los ataques contra 14 asentamientos, incluido Bajmut, añadió. ALEMANIA- Cuatro de cada diez empresas alemanas prevén una contracción de su actividad en 2023, según mostró una encuesta del Instituto Económico Alemán (IW), que señalaba como causas los altos costes de la energía, los problemas en la cadena de suministro y la persistencia de la guerra en Ucrania. "El riesgo de una escasez de gas en la temporada de invierno 2022/23 ya no está tan presente como lo estaba en el verano de 2022, y los precios de la energía también han retrocedido desde entonces. Sin embargo, se mantienen en un nivel elevado y no se pueden descartar interrupciones en la producción", afirma IW en el estudio al que tuvo acceso Reuters. GOLDMAN SACHS- Goldman Sachs Group empezará a recortar miles de puestos de trabajo en toda la empresa a partir del miércoles, según dos fuentes familiarizadas con la medida, mientras se prepara para un entorno económico difícil en el próximo año. Según una de las fuentes, se espera que los recortes de plantilla superen ligeramente los 3.000 puestos de trabajo, aunque la cifra definitiva aún está por determinar. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA BRASIL- Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Congreso, el palacio de presidencial de Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, tras sobrepasar los cercos de seguridad y las barreras policiales. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en unas elecciones disputadas el año pasado, anunció una intervención federal de seguridad en Brasilia que durará hasta el 31 de enero, después de que las policías de la capital se vieron inicialmente desbordadas por los invasores. EEUU EMPLEO- La economía de Estados Unidos siguió creando trabajo a un fuerte ritmo en diciembre, con una tasa de desempleo que bajó al 3,5%, pero los mayores costos de endeudamiento, a medida que la Reserva Federal lucha contra la inflación, podrían hacer que el el mercado laboral se desacelere significativamente para mediados de año. Las nóminas no agrícolas aumentaron 223.000 el mes pasado, dijo el Departamento de Trabajo. Los datos de noviembre se revisaron a la baja para mostrar 256.000 puestos de trabajo agregados en lugar de los 263.000 informados previamente. CHINA- Viajeros llegaban a China por aire, mar y tierra, muchos de ellos deseosos de reencontrarse con sus seres queridos, cuando Pekín abría unas fronteras que permanecieron prácticamente cerradas desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Después de tres años, China continental abrió los pasos marítimos y terrestres con Hong Kong y puso fin al requisito de que los viajeros entrantes hayan estado en cuarentena, desmantelando el último pilar de la política de cero COVID que había protegido a los 1.400 millones de chinos del virus, pero que también los había aislado del resto del mundo. EEUU SERVICIOS- La actividad de la industria de servicios de Estados Unidos se contrajo por primera vez en más de dos años y medio en diciembre en un contexto de moderación de la demanda, mientras que el ritmo de aumento de los precios pagados por las empresas se desaceleró considerablemente, ofreciendo más evidencia de que la inflación está disminuyendo. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI no manufacturero cayó a 49,6 el mes pasado desde 56,5 en noviembre. Fue la primera vez desde mayo de 2020 que el PMI de servicios se ubicó por debajo del umbral de 50, lo que indica una contracción en el sector que representa más de dos tercios de la actividad económica del país. WALL STREET- Los principales índices de Wall Street cerraron al alza tras conocerse que, aunque las nóminas estadounidenses crecieron más de lo esperado, los aumentos salariales se ralentizaron y la actividad de los servicios se contrajo, lo que calmó el temor a más alzas agresivas de las tasas de interés de la Reserva Federal. Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos sumaron 223.000 puestos de trabajo en diciembre, según los datos del Departamento de Trabajo, mientras que el aumento del 0,3% de los ingresos promedio fue menor de lo esperado e inferior al 0,4% del mes anterior. MÉXICO- El gobierno mexicano prolongará durante todo el 2023 la exención de aranceles a la importación de varios productos, en especial alimenticios, para contrarrestar la inflación en el país, que el año pasado se situó en niveles no vistos en más de dos décadas. La medida es una prórroga de uno de los apartados incluidos en un plan antiinflacionario lanzado por el Gobierno en mayo y pactado con las mayores empresas de alimentos para reducir el precio de una canasta básica de 24 mercancías. (REUTERS RF)