La oposición venezolana desconoce el estatus de los activos manejados por Juan Guaidó

Caracas, 9 ene. La exdiputada opositora Dinorah Figuera aseguró este lunes que la mayoría de los antichavistas desconoce el estatus actual de los activos de Venezuela en el exterior que pasaron a ser manejados por Juan Guaidó desde 2019, cuando se autoproclamó como presidente interino, una figura eliminada a finales de diciembre pasado.

"No tenemos conocimiento de muchas acciones porque no se han presentado las cuentas, las estamos esperando, porque ya el Gobierno interino, que finalizó sus funciones, manifestó que van a rendir cuentas", indicó, en una rueda de prensa virtual, Figuera, quien sustituyó a Guaidó como líder de una suerte de parlamento paralelo que no reconoce al Legislativo actual, controlado por el oficialismo.

La exdiputada, exiliada desde hace años en España, señaló que es necesario hacer un "diagnóstico" sobre la situación de los activos en el exterior, así como de los procesos judiciales que se mantienen contra el Estado venezolano en el exterior.

"Todo funcionario tiene la responsabilidad de entregar cuentas, pero cuando uno es parte o jefe de un Gobierno, ese funcionario principal, debe entregar cuentas y (...) no se trata de entregar cuentas de manera aislada", agregó.

Tras acordar la eliminación del llamado "Gobierno interino" a finales de diciembre, la oposición que mantiene este "parlamento paralelo" designó a Dinorah Figuera al frente de la junta directiva, mientras que Marianela Fernández y Auristela Vásquez fueron nombradas primera y segunda vicepresidenta, respectivamente.

La Justicia ha emitido órdenes de captura contra Figuera, Fernández y Vásquez -exiliadas en España y Estados Unidos- por liderar esta instancia, que también está respaldada por cerca de un centenar de exdiputados venezolanos que fueron elegidos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021.

La Fiscalía informó este lunes que las opositoras están acusadas de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir, y que Venezuela hizo una solicitud de alerta roja a Interpol, por lo que esperan la colaboración de España y Estados Unidos, donde residen las exdiputadas.