Infografías del lunes 9 de enero de 2023

BRASIL: EL ASALTO A LOS TRES PODERES.- Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia tras las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil. Contiene ABC sobre el asalto en Brasil.

BRASIL Y OTROS ATAQUES A LEGISLATIVOS DEL MUNDO.- El asalto por parte de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro al Congreso Nacional de Brasil, el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, en actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se suma a otros ataques a sedes de legislativos en el mundo. Contiene relación de asaltos a parlamentos en distintos países del mundo.

EE.UU. Y LAS RESTRICCIONES PARA LOS MIGRANTES EN LA FRONTERA CON MÉXICO.- Estados Unidos devolverá a México a migrantes nicaragüenses, cubanos y haitianos, expandiendo el uso del llamado Título 42, una normativa sanitaria heredada de la Administración de Donald Trump. Contiene cifras y estadísticas sobre migración en la frontera entre EE.UU. y México.

GLOBOS DE ORO 2023 – LOS PRINCIPALES NOMINADOS: CINE.- La película "The Banshees of Inisherin", del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro, seguida de "Everything Everywhere All at Once", con seis, y "Babylon" y "The Fabelman" con cinco. Contiene relación de los principales nominados a los premios Globo de Oro, cuya gala de premiación tiene lugar este 10 de enero.

GLOBOS DE ORO 2023 – LOS PRINCIPALES NOMINADOS: TELEVISIÓN.- Contiene relación de los principales nominados en la categoría de series de televisión en la 80ª edición de los Globos de Oro, cuya gala de premiación tiene lugar este 10 de enero.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos destacados que ocurrieron un 11 de enero.

