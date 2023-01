Fútbol brasileño condena uso de icónica camiseta en disturbios

(Bloomberg) -- La Confederación Brasileña de Fútbol condenó el uso de su icónica camiseta amarilla por parte de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro durante el insurrección que tomó por asalto la capital del país el domingo.

La CBF, como se conoce a la confederación, “rechaza con vehemencia” el uso de la camiseta de la selección de Brasil por parte de los manifestantes en actos antidemocráticos y de vandalismo. La camiseta debe ser usada “para unificar y no para dividir a los brasileños”, dijo este lunes en Twitter.

Miles de simpatizantes de Bolsonaro, muchos de los cuales vestían la camiseta nacional de fútbol del país, irrumpieron el domingo en las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil en Brasilia. El violento levantamiento fue similar al ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

La tradicional camiseta amarilla y verde canario, que durante décadas ha sido un símbolo de la selección de fútbol más laureada del mundo, se convirtió recientemente en el accesorio de moda de los simpatizantes del movimiento conservador encabezado por Bolsonaro. Tales implicaciones políticas llevaron a muchos fanáticos brasileños a deshacerse de la camiseta al tiempo que apoyaban a su selección en la Copa Mundial de la FIFA Catar el año pasado.

Nota Original:Brazil Football Condemns Use of Iconic Jersey in Capital Riots

