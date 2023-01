Fiscalía colombiana investiga presunta trata de personas y acoso en el Senado

Bogotá, 9 ene. La Fiscalía de Colombia anunció este lunes la apertura de una investigación de las denuncias sobre la presunta existencia de casos de trata de personas y acoso sexual en el Senado, hechas por el excongresista oficialista Gustavo Bolívar.

La investigación se hará sobre la base de información suministrada por Bolívar recientemente "en una entrevista en un medio masivo de comunicación y a través de sus redes sociales", informó la Fiscalía en referencia a las declaraciones del político publicadas en la revista Semana el domingo.

Además, en sus redes sociales Bolívar detalló que "las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio y a perder sus parejas", que "los agresores saben que tenemos sus nombres" y que "el efecto disuasivo de la denuncia es efectivo: el acoso ha bajado. Están asustados".

Según Bolívar, su secretaria es conocedora de las denuncias que se hicieron en su oficina del Congreso pues estaba presente.

"No denunciamos ante la justicia porque si ellas no sirven de testigos, los agresores contradenuncian por calumnia", agregó el excongresista, para concluir que "los agresores saben que si no cesan su asqueante práctica de someter sexualmente a mujeres por un contrato, tarde o temprano esta verdad verá la luz".

En este sentido, la Fiscalía informó este lunes a través de un comunicado que citará el próximo viernes 13 de enero a Bolívar para que "amplíe sus señalamientos y entregue la información correspondiente que tenga sobre el tema, con relación a los hechos delictivos, como es su deber".

Asimismo, "en los próximos días también será llamada la funcionaria a la que hace mención el exsenador Gustavo Bolívar, para que suministre la información que conozca sobre el tema", agregó el ente fiscalizador en referencia a la secretaria.

Bolívar, que se hizo conocido como libretista de televisión, en particular de la telenovela "Sin tetas no hay paraíso", es uno de los aliados más cercanos al presidente colombiano, Gustavo Petro.

En 2018 fue elegido senador y el año pasado logró la reelección por la coalición de izquierdas Pacto Histórico, pero renunció al cargo hace unas semanas para dedicarse a proyectos particulares. EFE

