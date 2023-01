El presidente dice que en Costa Rica hay periodistas "sicarios políticos"

San José, 9 ene. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tildó este lunes como "sicarios políticos" a algunos periodistas que han "atacado" a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, en medio de una polémica por presuntos pagos que la funcionaria hizo a un trol (personaje ficticio de redes sociales).

"Son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a la ministra sin razón", expresó en una conferencia de prensa Chaves, quien luego leyó en su celular la definición de sicario y dijo que "gracias a Dios" son pocos los periodistas que caben en ese término y "pocos los contratantes".

Chaves, quien ratificó a la ministra Chacón en el puesto, aseguró que la funcionaria ha sido "atacada" debido a las políticas que han tocado intereses de grupos de poder que estaban acostumbrados a "quitar y poner" presidentes y ministros a través de medios de comunicación.

"Le tengo malas noticias a esos tres medios. Ustedes pensaban, porque lo hicieron por muchos años La Nación, Canal 7 y CRHoy, que quitaban y ponían presidentes. Eso se acabó en 2022 y ahora trataron de quitar y poner ministros y ni a eso llegan", expresó Chaves en la conferencia de prensa a la que convocó para negar supuestos pagos a troles.

Desde su campaña política Chaves ha lanzado ataques a medios de comunicación, especialmente al diario La Nación, al medio televisivo Canal 7 y al medio digital CRHoy, como respuesta a publicaciones sobre denuncias de acoso sexual presentadas cuando él fue funcionario del Banco Mundial, y más recientemente por notas acerca de decisiones y actos de su Gobierno.

En la conferencia de prensa, Chaves calificó como "sicarios políticos" a dos periodistas de CRHoy por "atacar sin piedad" a la ministra Chacón durante los 8 meses que lleva el Gobierno.

"Yo no me voy a prestar a escandalillos baratos de gente chismosa que no hace su investigación como reporteros para quitar y poner ministros: eso eran los Gobiernos anteriores periodistas de CRHoy, La Nación y Canal 7", manifestó Chaves.

La polémica surgió desde diciembre pasado cuando Alberto Vargas, quien opera en redes sociales el personaje ficticio Piero Calandrelli, dijo en su página y a medios locales que existe una red de "troles" que recibe órdenes del Gobierno y señaló a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, como responsable de ordenar ataques en redes sociales contra periodistas CRHoy.

En la conferencia de este lunes, la ministra Chacón reconoció haber hecho transferencias de dinero a Vargas, pero afirmó que se trató de una obra de "caridad", pues el hombre le pidió dinero para su familia y para estudiar.

La ministra dijo que intentó impulsar con él campañas de salud en redes sociales y negó haberle pagado para atacar periodistas, aunque sí admitió que en una conversación le dijo "dele duro" al periodista de CRHoy Jason Ureña, al que se refirió como un "maldito" por, según ella, mentir en sus publicaciones.

"Si ha leído la palabra maldito, desde el término que yo la uso, significa una persona perversa que distorsiona la realidad y eso es don Jason Ureña para mí", manifestó Chacón.

Chaves negó que desde el Gobierno se paguen troles para elevar la imagen del Ejecutivo y calificó la polémica actual como una "tormenta" en un vaso de agua de 430.000 colones (unos 700 dólares) que fue el monto total que Chacón y otra funcionaria pública transfirieron al personaje de redes sociales como "caridad".