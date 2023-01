El Gobierno venezolano llama a la oposición a respetar los acuerdos del diálogo

Caracas, 9 ene. El jefe de la delegación oficialista para las negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, Jorge Rodríguez, instó este lunes al antichavismo agrupado en la Plataforma Unitaria a respetar y procurar el cumplimiento del acuerdo social pactado en noviembre en México.

Durante una conferencia de prensa, el también presidente del Legislativo aseguró que ahora las partes en la negociación trabajan en un "proceso de construcción de aterrizaje de esos acuerdos" firmados en México, y que la "palabra firmada es palabra santa".

"Eso tiene que respetarse, eso tiene que cumplirse, si no no valdría la pena haberse gastado todo el esfuerzo de todas esas reuniones, de conversar con representantes de la sociedad civil, de reunir a los científicos de los Ministerios de Educación, de Salud, Electricidad, Agua para que no se cumpliera", sostuvo.

Rodríguez apuntó que conforme avance la ejecución del pacto social firmado con la oposición el pasado 26 de noviembre, podrán seguir adelantándose las conversaciones con este sector del antichavismo.

A fines de noviembre, las partes negociantes en México aprobaron la creación de un fondo fiduciario, que será diseñado y ejecutado por Naciones Unidas, aunque no está definido cuándo empezarán a llegar los recursos ni los países de procedencia de ese dinero que se encuentra bajo sanción económica o procesos judiciales.

El pasado 31 de diciembre, el jefe de la delegación del Gobierno afirmó que trabajan en "aterrizar" este Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano "que implicó la recuperación para la república de más de 3.200 millones de dólares para ser invertidos en salud, agua, educación, electricidad, mitigación de riesgos", aunque no detalló en qué consiste esta fase.

Estos recursos, prosiguió entonces, serán invertidos en "proyectos plenamente establecidos" que fueron propuestos por el Ejecutivo que encabeza el presidente Nicolás Maduro.