Daly prevé que Fed eleve la tasa por encima del 5%

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, prevé que el banco central eleve las tasas de interés hasta algún punto por encima del 5% antes de hacer una pausa, aunque el nivel final no está claro y dependerá de los datos entrantes de inflación.

En cuanto a la próxima reunión de la Reserva Federal a fines de mes, el banco central podría aumentar las tasas en 50 puntos básicos por segunda vez consecutiva o reducir la velocidad a un aumento de un cuarto de punto, dijo Daly el lunes en una entrevista transmitida en vivo con con el Wall Street Journal.

“Hacerlo en pasos más graduales nos da la capacidad de responder a la información entrante”, dijo Daly, quien no vota sobre política monetaria este año. La funcionaria hizo hincapié en que es demasiado pronto para “declarar la victoria” sobre la persistente inflación.

En su reunión de diciembre, la Fed desaceleró su ritmo de aumento de tasas al tiempo que enfatizó que se avecinan ajustes adicionales y que los costos de endeudamiento probablemente se mantendrán en niveles altos durante algún tiempo para reducir la inflación al objetivo del banco central del 2%.

El mes pasado, Daly dijo que prevé que la tasa permanezca alta durante más tiempo del que proyectan los mercados, que han descontado recortes para este año. Dijo que mantener la tasa de fondos federales en su punto máximo durante 11 meses es un “punto de partida razonable”.

Los funcionarios de la Fed se reunirán el 31 de enero y el 1 de febrero y se espera que realicen otro aumento de la tasa de 50 puntos básicos o desaceleren aún más el ritmo a un cuarto de punto porcentual, aunque los operadores prevén ese último punto como el más probable. Un informe dell viernes mostró que la contratación en el mercado laboral de EE.UU. se mantuvo sólida en diciembre, mientras que los aumentos salariales se enfriaron.

