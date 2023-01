Bolsonaro hospitalizado en EE.UU. con dolor abdominal: O Globo

Jair Bolsonaro, Brazil's president, speaks during a news conference following the last televised debate ahead of runoff presidential elections, at the O Globo studios in Rio de Janeiro, Brazil, on Thursday, Oct. 28, 2022. While polls show more than 90% of people have already made up their minds, the debate could still have an impact on the race, which has proved to be tighter than expected. Photographer: Andre Borges/Bloomberg

(Bloomberg) -- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó a un hospital en Estados Unidos con fuertes dolores abdominales un día después de que sus partidarios atacaran Brasilia exigiendo una intervención militar contra su derrota en las elecciones de octubre, según el periódico local O Globo.

El líder conservador, que viajó a EE.UU. el 30 de diciembre para no asistir a la toma de posesión de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, está siendo atendido en el AdventHealth Celebration, un hospital ubicado cerca de Orlando, informó el diario sin revelar la fuente de la información.

El hospital estadounidense no respondió correos electrónicos ni llamadas. Ayudantes de Bolsonaro en Brasil tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de más información.

Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías luego de ser apuñalado en el abdomen mientras hacía campaña en 2018. El domingo hizo una publicación en las redes sociales, manifestándose en contra de la devastación de edificios públicos por parte de sus partidarios en Brasilia, y volvió a publicar el lunes para referirse a los logros de su Gobierno.

