Santolino se llevó un susto al final: "Tuve suerte en una duna cortada"

Redacción Deportes, 8 ene. El español Lorenzo Santolino (Sherco) acabó contento la octava etapa del Dakar 2023 tras un susto sin consecuencias para él, en la parte final de la especial por una duna cortada en la que tuvo "suerte".

"Fue una etapa bastante rápida, sinuosa en el inicio, con la superficie un poco mojada en ese primer tramo y resbaladiza. Luego, el terreno fue más arenoso, con cordones de dunas donde me he notado conservador. En el repostaje vi que (Ross) Branch (ganador de la etapa) iba a un ritmo muy alto, sabía que me iba a coger, lo hizo en el kilómetro 250, me intenté enganchar y me ha venido muy bien ir rodando con él", relató.

El salmantino añadió tras la meta que "en unas pistas al final" de la etapa tuvo que darle "distancia" al botsuano por el polvo que había y ahí se llevó el susto del día.

"He tenido suerte porque había una duna cortada que no vi, casi no me dio tiempo a frenar y salté muy alto. Tuve suerte porque fue peligroso. A partir de ahí quedaba poco y me relajé ya. En general, estoy contento", sostuvo.

Santolino cedió 8:49 respecto a Branch y se queda a 32:09 en la clasificación general de las motos antes de la única jornada de descanso real del raid.

"Mañana es el día de descanso de verdad, no como el de ayer, que parecía que descansábamos pero hicimos seis horas de moto", precisó. EFE

