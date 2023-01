Klein: "Quería ganar, pero me alegro de llegar líder al descanso"

Redacción Deportes, 8 ene. El estadounidense Mason Klein (KTM) acabó segundo la octava etapa del Dakar 2023, pero esa posición le sirvió para llegar como líder de la general de motos a la jornada de descanso de este lunes.

"Lo he dado todo porque quería ganar esta etapa como fuera, pero por desgracia me ha ganado Ross (Branch). Estoy un poco triste, pero me alegro de llegar como líder de la general al día de descanso. Ha sido un día bonito", comentó tras la meta.

El californiano explicó que se cayó en las dunas, aunque no fue algo "muy fuerte".

"Di un salto y caí con las dos piernas en el flanco izquierdo de la moto, así que frené muy fuerte de delante y solté el manillar. Me dio bastante miedo, la verdad", apuntó.

Ese contratiempo le hizo perder algo de tiempo, al igual que bajarse dos veces de la moto a orinar. EFE

