Infografías del lunes 9 de enero de 2023

GLOBOS DE ORO 2023 – LOS PRINCIPALES NOMINADOS.- La película "The Banshees of Inisherin", del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro, seguida de "Everything Everywhere All at Once", con seis, y "Babylon" y "The Fabelman" con cinco. Contiene relación de los principales nominados a los premios Globo de Oro.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos destacados que ocurrieron un 11 de enero.

---

jdm/ns

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com