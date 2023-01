Van Aert logra en el Superprestigio de Gullegem su séptimo triunfo temporada

Redacción Deportes, 7 ene. El belga Wout van Aert, tres veces campeón del mundo de ciclocrós, logró este sábado su séptima victoria de la presente temporada al ganar el Superprestigio en Gullegem (Bélgica).

Van Aert ganó con autoridad en Gullegem por delante de sus compatriotas Eli Iserbyt, segundo a 23 segundos, y Michael Vanthourenhout, tercero a 42.

Al principio de la prueba el corredor del Jumbo-Visma dejó que sus rivales marcaran el ritmo y se mantuvo justo detrás de ellos. Vanthourenhout lanzó más tarde un ataque, pero Van Aert, muy atento, lo neutralizó.

Al final de la segunda vuelta, el campeón belga tomó el control y fue dejando atrás a Iserbyt y Vanthourenhout hasta lograr en solitario la victoria y con un amplio margen.

"Ha sido una carrera difícil a causa de la lluvia. El recorrido se había vuelto muy técnico", dijo Van Aert en declaraciones que difunde su equipo.

"Me costó encontrar las sensaciones adecuadas. Hoy he querido estar más tiempo detrás de los demás, pero eso lo ha hecho más difícil. Cuando he podido seguir mis propias trazadas, todo ha ido mejor", añadió.

"Estoy encantado con mi primera victoria en Gullegem. Las últimas semanas han ido como la seda, y he tenido éxito en carreras en las que había tenido problemas en el pasado", explicó Van Aert.

El campeón del mundo, el británico Tom Pidcock, y el neerlandés Mathieu van der Poel se retiraron de la carrera. El español Felpe Orts acabó en la séptima plaza a 2:09 minutos. EFE

