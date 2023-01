Míchel: "Con dos goles por partido y no ganar, en esta categoría no te da"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 7 ene. El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', afirmó después del empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium que "con dos goles por partido y no ganar, en esta categoría no te da" y se mostró molesto por el juego de los suyos en algunos tramos del duelo.

El técnico lamentó que la "estructura" en la segunda mitad "no ha existido". "Si llegamos 25 veces al área, que sean 25 tiros y no diez. Para qué quiero tener tanto balón si no soy capaz de chutar o hacer daño. Lo que manda en Primera son las áreas, no jugar bien", analizó el preparador.

Míchel comentó que cuando el equipo no tiene control "puede pasar cualquier cosa". En este sentido, lamentó acciones puntuales como la que originó el 2-1. "Hemos regalado ese gol y estoy muy enfadado por eso. Sabemos que podemos dar esos pases", comentó en tono serio.

En este sentido, el entrenador del Girona consideró que el equipo no perdió dos puntos, sino que arañó uno ya que, recordó, el Espanyol estaba por delante hasta el minuto 85: "Hemos empatado, pero tirar una moneda al aire no me gusta".

Míchel no consideró, en ningún caso, que el 2-2 sea "injusto". "El Espanyol ha tirado lo mismo que nosotros, es la justicia que hay. Ha tenido menos balón, pues sí, pero si chutan lo mismo pueden marcar igual. Si lo tienes es para que tires más a puerta y te tiren menos y no lo estamos haciendo", subrayó.

Finalmente, el técnico destacó el partido de Ramon Terrats: "Ha hecho un partido muy serio, con mucha personalidad. Ha firmado un encuentro muy bueno, luego ha bajado físicamente un pelín, pero para mí ha estado muy bien". EFE

