Cubano expulsado por el Gobierno boliviano sale del país con críticas a Arce

La Paz, 7 ene. El activista cubano Magdiel Jorge Castro informó este sábado que salió de Bolivia después de recibir una segunda resolución de expulsión en la que se le acusa de incitar a la confrontación y desprestigiar al oficialismo boliviano, por lo que lanzó duras críticas contra el Gobierno de Luis Arce.

Castro publicó en Twitter la segunda resolución de expulsión emitida por la Dirección Nacional de Migración en su contra, además de un video en el que detalla sobre las acciones y argumentos de las autoridades bolivianas en su caso.

"En estos momentos yo evidentemente tuve que salir del Estado boliviano, primero porque mi seguridad corre riesgo y en segundo lugar porque a partir de esta orden de expulsión, ningún cubano que se encuentra en Bolivia goza de la libertad de expresión para poder emitir criterios", manifestó, sin especificar cuál es su nuevo destino.

El cubano recordó que recibió una primera orden de expulsión el pasado 19 de diciembre "por una supuesta alteración del orden público en redes sociales" y denunció que esa decisión estaba basada en un inciso inexistente en la ley migratoria boliviana, lo que fue expuesto en la apelación que presentó.

El 22 de diciembre, las autoridades migratorias bolivianas le notificaron que la resolución "había sido suspendida" y que se eliminó "todo registro" de la misma.

Pero el 29 de diciembre le llegó una segunda orden de expulsión basada en ocho tuits que publicó en los que, según Migración, incita a la confrontación y hace "propaganda política de desprestigio" contra el presidente Arce, el exmandatario Evo Morales y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

"Hasta este momento, el activismo que yo hacía era absolutamente desconocido para la población boliviana. No había un medio de prensa en Bolivia que supiese quién era Magdiel Jorge Castro o sus publicaciones, no había repercusión alguna, no había propaganda política, no había incitación alguna porque no había efecto", sostuvo Castro.

Por lo que consideró que el suyo es un "evidente caso de hostigamiento político" e insistió en que hubo una "utilización de las instituciones" bolivianas "por un Estado extranjero", lo que "sí es injerencia".

"Es absolutamente vergonzoso que usted (Arce), un presidente electo por el pueblo de Bolivia, se ponga a las órdenes de un dictador que nadie eligió y que tiene sumido a mi país en la más absoluta miseria y carencia de libertades individuales", señaló el cubano, dirigiéndose al presidente boliviano.

Concluyó pidiendo "libertad para los presos políticos" y expresó su deseo de que su denuncia "sirva como un precedente para que los cubanos en cualquier parte del mundo no se queden callados ante las atrocidades del régimen".

El caso de Castro fue revisado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, mientras que el Ministerio de Gobierno (Interior), del que depende Migración, justificó en su momento la primera resolución de expulsión argumentando que "no puede interferirse en cuestiones políticas de un país".

Arce, aliado político del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo en diciembre en la isla para asistir a la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque bolivariano ALBA. EFE

gb/enb