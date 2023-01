Aguirre afirma que el objetivo es tener continuidad en Primera

Redacción deportes, 7 ene. El técnico del RCD Mallorca, Javier Aguirre, ha asegurado en rueda de prensa, tras ganar al Real Valladolid (1-0) en el tiempo de descuento, que el objetivo del equipo es y seguirá siendo "tener continuidad en Primera, porque la gente quiere seguir viendo aquí al Madrid, Barça, Sevilla o Athletic".

Con 22 puntos sumados en 16 jornadas, que le hacen estar situado provisionalmente a tres de puestos europeos y a nueve de los de descenso, Aguirre tiene claro que "aún no se ha llegado ni al ecuador de la temporada, por lo que hay que seguir siendo humildes en la victoria y en la derrota".

"No está todo hecho. Mira lo fácil que nos ganó Getafe. Llegábamos de buena racha, y como bajes la guardia o subas el morro te lo revientan", ha añadido el entrenador mexicano, quien ha aclarado que los cambios realizados en el once titular "responden meramente a una cuestión técnica".

En este sentido, ha apuntado que pone a "los jugadores que compiten durante la semana para que el Mallorca gane, y cuento con muchos jugadores que están a un buen nivel". De hecho, ha matizado que "hablar en este equipo de titulares y suplentes es una falta de respeto".

En cuanto al encuentro ante el Valladolid ha indicado que sabían que "nos iba a quitar la pelota, porque tiene mucha movilidad, buen pie y jugadores interesantes", pero cree que su equipo "ha estado bien en el resto de facetas" y que quizá "lo más justo" hubiera sido "un empate", ya que "los dos equipos hicieron méritos para no perder".

"En este caso, la moneda cayó de nuestro lado en tiempo de descuento, con un buen gol de Abdón, que es un patrimonio del club y que cuenta con el cariño de la gente, tras centro de Kang In Lee", ha matizado.

Tal y como ha insistido, "hay que centrarse en mantener la categoría y, con el tiempo, ya se irán haciendo cosas más grandes, los jugadores cotizarán más, habrá más inversiones y un técnico que juegue mejor al fútbol".

De ahí que, cuando ha sido cuestionado por el próximo rival de Copa del Rey, la Real Sociedad, Aguirre haya señalado que llegan a esta cita "contentos e ilusionados" pero que no hablaría sobre ello hasta que no pasara el partido ante Osasuna, puesto que "no quiere distracciones".

Por último, preguntado por lo que le había dicho a Lionel Scaloni, seleccionador argentino, que acaba de ganar el Mundial de Qatar 2022 ha desvelado que "en México y Argentina a los entrenadores se les llama 'profe'; aquí, 'míster'; y a él se le puede llamar también campeón del mundo" y le ha transmitido su emoción por lo que ha conseguido "porque ha sido algo histórico".

"Los que nos dedicamos a esto sabemos que, con tan poco tiempo, amalgamar a esos jugadores, sobre todo tras perder con Arabia, es un gran mérito. Aquí en Mallorca está pletórico y se merece todo lo que le está pasando", ha concluido Aguirre. EFE

