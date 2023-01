Luciano Benavides: "Gané. Estoy súper feliz"

Redacción Deportes, 6 ene. El argentino Luciano Benavides (Husqvarna) expresó su felicidad por la primera victoria de etapa que consigue en el Rally Dakar.

"¡Gané! ¡Estoy súper feliz!", publicó el piloto en sus redes sociales después de la sexta etapa del Dakar 2023.

"Me fue excelente, hoy fue el primer día de este Dakar que largué sin tener expectativas de nada. No me terminaba de soltar en la carrera y quizás esos pequeños errores que cometí eran por estar pensando mucho en los resultados y demás", escribió.

Apuntó que en esta etapa "simplemente" puso el foco en pilotar, divertirse, hacerlo bien y atacar todo el día.

"En los últimos 50 kilómetros lo di todo para llevarme el primer puesto en la etapa. Así que feliz de poder poner mi nombre en lo más alto, junto con el de Kevin (su hermano)", añadió. EFE

