LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (6 de enero)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo emite su reporte sobre el crecimiento de las nóminas no agrícolas en diciembre. Los analistas encuestados por Reuters esperan que las nóminas nacionales hayan aumentado en 200.000 en el último mes del 2022. La tasa de desempleo habría permanecido sin cambios en relación a noviembre en 3,7%. -El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) da a conocer el resultado de su sondeo PMI sobre la actividad del sector no manufacturero en diciembre, con expectativas del mercado que apuntan a un descenso a 55,0 desde la lectura de 56,5 en noviembre. -El Departamento de Comercio reporta los datos de pedidos a fábricas en noviembre. -Lisa Cook, gobernadora de la junta de la Reserva Federal, participa en un evento sobre el panorama inflacionario organizado por la Asociación Americana de Finanzas. -Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, interviene en un evento para referirse a las perspectivas económicas globales. Otros funcionarios de alto rango de la Fed, entre ellos Thomas Barkin y Esther George, también se refieren al estado de la economía en discursos públicos. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EUROZONA- La inflación de la eurozona cayó más de lo previsto el mes pasado, pero las presiones subyacentes sobre los precios aumentaron, lo que hace prever que el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de interés en los próximos meses. El crecimiento de los precios al consumo en el bloque, que se amplió a 20 países con la adhesión de Croacia el 1 de enero, se ralentizó al 9,2% en diciembre, desde el 10,1% del mes anterior, por debajo de la previsión del 9,7% de un sondeo de Reuters, mostraron datos de Eurostat. VENTAS MINORISTAS- Las ventas al por menor de la zona euro repuntaron más de lo esperado en noviembre, mostraron datos, gracias al aumento de las ventas de combustible en las gasolineras, dijo la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat. Eurostat dijo que el volumen de ventas minoristas en los países que comparten el euro subió el pasado noviembre un 0,8% intermensual, repuntando tras la caída del 1,5% del mes anterior, para un descenso interanual del 2,8%. Economistas consultados por Reuters anticipaban una subida mensual del 0,5% y una caída interanual del 3,3%. ALEMANIA- Los pedidos de la industria alemana registraron en noviembre su mayor retroceso en más de un año, debido a la caída de la demanda exterior, con un descenso mensual del 5,3% sobre una base desestacionalizada y ajustada al calendario, dijo la oficina federal de estadística. Una encuesta de Reuters entre analistas apuntaba a una caída del 0,5%, tras una subida revisada a la baja del 0,6% en octubre. Los pedidos de los países de la eurozona se desplomaron un 10,3% en el mes, mientras que los de fuera de la eurozona cayeron un 6,8%. ALIMENTOS- Los precios mundiales de los alimentos bajaron en diciembre, lo que supone la novena caída mensual consecutiva, pero aumentaron más de un 14% en 2022 respecto al año anterior, hasta alcanzar el nivel más alto desde que hay registros, dijo la agencia alimentaria de la ONU. El índice de precios alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), que hace un seguimiento de los precios internacionales de los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 132,4 puntos el mes pasado, frente a los 135,00 puntos revisados de noviembre. FED- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con el objetivo de consolidar los avances en el mercado laboral entre los grupos minoritarios de Estados Unidos durante la década anterior, formuló en 2020 una promesa histórica para tratar de mantener ese progreso dando al empleo "de base amplia e inclusivo" un estatus igual, si no superior, a la promesa del banco central de una inflación baja. Sin embargo, en un contexto de escalada de precios que sigue siendo acuciante, ese compromiso ha recibido un duro revés. En la reunión de política monetaria celebrada los días 13 y 14 de diciembre, los responsables de la Reserva Federal reconocieron que la ralentización económica necesaria para frenar la inflación significaba también que "la tasa de desempleo de algunos grupos demográficos, en particular los afroamericanos y los hispanos, probablemente aumentaría más que la media nacional". TIKTOK- TikTok detuvo el proceso de contratación de consultores que lo ayudarían a implementar un posible acuerdo de seguridad con Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con el asunto, debido al aumento de la oposición a tal acuerdo entre los funcionarios estadounidenses. TikTok, una aplicación de videos cortos propiedad del conglomerado tecnológico chino ByteDance, ha estado tratando de asegurarle a Washington durante los últimos tres años que no se puede acceder a los datos personales de los ciudadanos estadounidenses y que su contenido no puede ser manipulado por el Partido Comunista de China o cualquier otra entidad bajo la influencia de Pekín. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU- El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó a su nivel más bajo en tres meses la semana pasada, mientras que los despidos bajaron un 43% en diciembre, lo que apunta a un mercado laboral ajustado que podría obligar a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas de interés. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo disminuyeron en 19.000, a una cifra desestacionalizada de 204.000, en la semana finalizada el 31 de diciembre, su nivel más bajo desde finales de septiembre, informó el Departamento del Trabajo. UCRANIA- Kiev rechazó la oferta del presidente ruso, Vladimir Putin, de un cese del fuego de 36 horas por la Navidad ortodoxa, afirmando que no habrá tregua hasta que Rusia retire sus fuerzas invasoras del territorio ocupado. El Kremlin dijo que Putin había ordenado un cese del fuego a partir del mediodía del viernes tras el llamamiento a una tregua navideña del Patriarca Cirilo de Moscú, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa. FED- El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo que el nuevo año finalmente podría traer un alivio bienvenido en el frente de la inflación. El Comité Federal de Mercado Abierto que establece las tasas "ha tomado medidas agresivas durante 2022, con aumentos continuos en la tasa de política monetaria planificados para 2023, y esto ha devuelto las expectativas de inflación a un nivel consistente con el objetivo de inflación del 2% de la Fed", dijo Bullard. INMIGRACION- Washington usará las restricciones de la era COVID para expulsar rápidamente a los migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, anunció el presidente Joe Biden, mientras busca ganar el control de la agenda migratoria. Simultáneamente, permitirá que hasta 30.000 personas de esos tres países y Venezuela entren por vía aérea cada mes, aseguró Biden. MÉXICO- El narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo del capo encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán y quien es requerido por la justicia estadounidense, fue arrestado en un operativo militar, dijeron funcionarios. "La madrugada del 5 de enero, personal del ejército mexicano y Guardia Nacional (...) detuvieron a Ovidio, presunto líder de la facción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico", dijo el secretario de la Defensa, Luis Sandoval, haciendo referencia al otro nombre con el que se le conoce al Cártel de Sinaloa. (REUTERS RF)