Laia Sanz: "Lo importante es que estamos de una pieza"

Redacción Deportes, 5 ene. La española Laia Sanz (Astara) valoró la suerte que ha tenido de llegar de "una pieza" a la meta de la quinta etapa del Rally Dakar después de haber dado cinco vueltas de campana con su coche.

"Seguimos en carrera. Íbamos bien y, de repente, en una recta en el kilómetro 28 hemos empezado a dar vueltas de campana. No entendemos qué ha sucedido porque la pista era llana y no había nada. Hemos ido a ver si había algo que explicara el vuelco, pero nada. Tal vez hayamos desllantado una rueda y haya sido eso, pero no lo sabemos", explicó en sus redes sociales.

La catalana cruzó la meta después de 11h05:49 y en la general de coches se encuentra a 14h16:17 de Al-Attiyah.

"Lo importante es que estamos de una pieza, porque el golpe ha sido muy fuerte, y también que el coche está bien, aunque hemos tenido que trabajar mucho en él para poder seguir, porque se han roto ruedas, brazos de suspensión, palieres… Hemos dado cinco vueltas de campana y hemos aterrizado cien metros después del primer impacto", relató.

Sanz agradeció la asistencia que recibió en carrera del piloto gallego Sergio Vallejo y Mario González y le hayan "acompañado durante toda la especial", así como al camión de apoyo de Astara, que hizo "un súper trabajo reparando los desperfectos.