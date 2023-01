Índice de precios de alimentos termina el año casi como comenzó

(Bloomberg) -- Tras un año marcado por las perturbaciones derivadas de la guerra en Ucrania y las condiciones meteorológicas extremas, los precios mundiales de los alimentos terminaron 2022 más o menos donde comenzaron.

El índice de Naciones Unidas del costo de los productos alimentarios se disparó hasta alcanzar un récord en marzo, poco después de que la invasión rusa de Ucrania interrumpiera los flujos vitales de grano y aceites vegetales desde el país. Los precios luego bajaron ya que un acuerdo de exportación de cultivos del Mar Negro y las buenas cosechas de otros productores amortiguaron la oferta, antes de estabilizarse a finales de año.

El indicador, que mide cinco de los principales alimentos básicos, cayó un 1,9% en diciembre, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en un informe. Eso llevó las pérdidas para el año al 1%, la primera disminución anual desde 2018.

Los precios aún se mantienen muy por encima de su promedio de 10 años, lo que se ha sumado a una crisis mundial del costo de vida y ha exacerbado una crisis de hambre que la ONU se ha propuesto eliminar para el final de la década. Para 2022 en su conjunto, el índice promedió un 14% más que el año anterior.

El indicador sigue la evolución de los costos de productos básicos y los cambios tardan un poco en traspasarse a los precios al por menor, que se han visto impulsados al alza por el aumento de los costos de la energía y la mano de obra. La inflación de los alimentos se ha disparado en países como el Reino Unido, Pakistán y Brasil.

“Seguimos viendo precios muy elevados en muchos de los principales productos alimentarios”, dijo Erin Collier, economista de la FAO, en una entrevista. “Los suministros están al alza en este momento, pero definitivamente todavía hay muchos factores que son riesgos y podrían exacerbarse aún más en cualquier momento”.

Este año

La débil demanda de aceites vegetales y carne de vacuno contribuyó a la caída del índice alimentario en diciembre, su noveno descenso mensual consecutivo. Los precios de los productos lácteos y el azúcar subieron.

Las perspectivas para 2023 dependen de que las condiciones meteorológicas mejoren las reservas de cultivos. La guerra en Ucrania, que está a punto de cumplir un año, también dificulta las finanzas de los agricultores ucranianos y les obliga a dejar algunas tierras sin sembrar.

Otros productores importantes han sufrido sequías, inundaciones y heladas. Los brotes de enfermedades y los recortes de rebaños están frenando la producción de carne, y los futuros del azúcar alcanzaron recientemente el nivel más alto desde principios de 2017.

Aun así, Brasil está a punto de recoger una abundante cosecha de soja y Rusia está exportando grandes volúmenes de trigo, manteniendo los precios bajo control a comienzos de 2023. La desaceleración económica también podría obligar a los consumidores a recortar gastos, presionando los precios de los alimentos este año, dijo Rabobank en noviembre.

“Precios más tranquilos de los productos básicos alimentarios son bienvenidos después de dos años muy volátiles”, dijo el economista jefe de la FAO Máximo Torero. “Es importante permanecer alerta y concentrarse fuertemente en mitigar la inseguridad alimentaria mundial dado que los precios mundiales de los alimentos se mantienen en niveles elevados”.

