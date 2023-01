Hallan muerto en una caja metálica a un destacado activista LGBTIQ de Kenia

(Añade declaraciones de la Policía y la hermana del activista)

Nairobi, 6 ene. La Policía de Kenia anunció hoy una investigación del asesinato de un destacado activista de la comunidad LGBTIQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queers), Edwin Chiloba, tras ser hallado muerto en una caja metálica tirada en una carretera del oeste del país.

"Hemos empezado a investigar el asesinato y este viernes hemos arrestado a una persona, un hombre de (la ciudad de) Eldoret que era amigo del fallecido", declaró a EFE la portavoz de la Policía keniana, Resila Onyango.

Según Onyango, la Policía encontró el cadáver del activista este martes, si bien algunas organizaciones de derechos humanos habían asegurado que los agentes lo hallaron al día siguiente.

Las autoridades llegaron al cadáver después de que un motorista les advirtiese de que un vehículo con la matrícula oculta había arrojado allí una caja metálica.

La Policía cree que el activista, de 25 años, fue asesinado en otro lugar.

Su cuerpo sin vida ya ha sido trasladado al Hospital de Referencia de Moi, en la cercana ciudad de Eldoret, donde se le realizará una autopsia para determinar el motivo de su muerte.

La hermana del fallecido, Faith Melvin, indentificó hoy en la morgue del hospital a su hermano, a quien vio por última vez alrededor de la 01.00 hora local (23.00 GMT) el pasado 1 de enero, cuando se reunió con él para celebrar el Año Nuevo.

"Aproximadamente a la una de la mañana, después de los fuegos artificiales de Año Nuevo, estuve con él y se despidió diciendo que me echaría de menos", relató la hermana en declaraciones recogidas por el diario local The Star.

Chiloba -cuyo nombre real Edwin Kiprotich Kiptoo- no parecía perturbado y tenía una actitud jovial, según Melvin.

"No noté ningún problema y no sabía que sería la última vez que vería a mi hermano", explicó la hermana, que agregó que éste estaba acompañado por un amigo al que ella no conocía.

En un comunicado, la Comisión para los Derechos Humanos de Kenia (KHRC, por sus siglas en inglés) afirmó hoy que le diseñador "fue víctima de otro repugnante acto de violencia homófoba".

"Este es un crimen aterrador que se está volviendo común en Kenia con una reciente ola de informes de amenazas y asesinatos de personas LGBTI alimentados por una cultura de homofobia", añadió el director ejecutivo de la KHRC, Davis Malombe.

"Ninguna vida humana vale menos que otra. Toda persona tiene derecho a la dignidad, respeto y protección en virtud del artículo 26 de la Constitución (de Kenia). Exigimos celeridad en las investigaciones por el asesinato brutal de Edwin Chiloba", indicó, por su parte, la organización Amnistía Internacional.

Chiloba, que residía en Eldoret, era conocido en el país por llevar abiertamente ropa de mujer en público y compartir sus fotos en las redes sociales, pese a la estigmatización que las personas LGBTI sufren a menudo en Kenia.

En su última publicación en la red social de Instagram del pasado 29 de diciembre, indicó que este año quería hacer crecer su marca de moda (Chiloba Designs) y empezar a trabajar para varias empresas.

El activista ya sufrió un ataque el pasado julio, cuando unos asaltantes todavía sin identificar le golpearon por pertenecer a la comunidad LGBTI.

Sin embargo, Chiloba siguió defendiendo su derecho a vestirse como una mujer, como destacó en su cuenta de Instagram el 16 de diciembre: "Mi movimiento es para todos. Es por la inclusión. Voy a luchar en contra de por lo que se me ha marginado, y por todas las personas marginadas".

De los cerca de 70 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, 33 se encuentran en África, donde la mayoría de leyes de este tipo son herencia de la etapa colonial.

El Código Penal de Kenia castiga las relaciones homosexuales con hasta catorce años de prisión. EFE

pm/pa/vh