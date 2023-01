Detención de hijo de “El Chapo” deja 29 muertos antes de cumbre

(Bloomberg) -- La captura del hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en el norte de México dejó un saldo de 29 muertos, entre ellos 10 militares, a unos días de que el presidente estadounidense, Joe Biden, visite el país.

La violencia persistió durante la noche en la ciudad de Culiacán, luego de la detención el jueves de Ovidio Guzmán, considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa que presuntamente introduce narcóticos en EE.UU., dijo el viernes el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Sandoval confirmó el número de muertos, pero dijo que no habían muerto civiles.

Si bien el arresto de Guzmán podría mostrar el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir el narcotráfico en la frontera con EE.UU., también podría resultar contraproducente si la violencia aumenta en Sinaloa o si se extiende a otros estados.

El arresto potencialmente “desactiva el poder detrás de cualquier solicitud de la Administración Biden para detener la ola de fentanilo y otros narcóticos a través de la frontera”, dijo la profesora de la Universidad de Syracuse Gladys McCormick, quien investiga las relaciones entre EE.UU. y México, y el tráfico de drogas.

Sin embargo, no descartó una escalada de violencia que coincida con la visita de Biden a la cumbre “Tres Amigos” que también traerá al mandatario canadiense, Justin Trudeau, a Ciudad de México la próxima semana. En 2019, México arrestó a Guzmán a petición de EE.UU. solo para liberarlo días después cuando la situación en Culiacán se salió de control.

EE.UU. no solicitó seguridad adicional para la cumbre, dijo este viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a pesar de la violencia que siguió al arresto de Guzmán, incluidos tiroteos, bloqueos de carreteras, saqueos e incluso un avión comercial que recibió disparos.

El flujo de drogas desde México, especialmente el de fentanilo, es uno de los temas que se espera que se discutan durante la cumbre y el arresto de Guzmán podría darle al presidente conocido como AMLO influencia en las negociaciones con su contraparte estadounidense. En una señal de que México está listo para usar a Guzmán como moneda de cambio, AMLO dijo que su extradición no será acelerada, ya que debe seguir el debido proceso judicial.

