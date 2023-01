Corresponsales lamentan la muerte de Nate Thayer, que entrevistó a Pol Pot

Bangkok, 6 ene. Colegas profesionales y amigos del periodista norteamericano Nate Thayer lamentaron este viernes en Bangkok la muerte de ese antiguo corresponsal en el Sudeste Asiático, conocido por haber realizado la última entrevista al dictador genocida camboyano, Pol Pot.

En un comunicado, el Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia (FCCT, en sus siglas en inglés), del que Thayer fue miembro, expresó sus condolencias a la familia y amigos del periodista, fallecido a los 62 años el pasado 3 de enero en su vivienda de Massachusetts (Estados Unidos).

"Thayer fue un corresponsal miembro del FCCT que estuvo en el consejo directivo en 1999 (...) Fue un periodista fervientemente independiente durante su carrera, colaborador de medios como 'Far Eastern Economic Review', Associated Press, 'The Phnom Penh Post' y 'Soldier of Fortune'", señaló el FCCT.

Thayer consiguió su mayor exclusiva al ser el segundo y último periodista en entrevistar a Pol Pot, que al frente del régimen comunista de los jemeres rojos fue responsable de la muerte de entre 1,7 y 2,2 millones de personas, un cuarto de la población, entre 1975 y 1979.

El Ejército de Vietnam, país apoyado por la Unión Soviética, invadió Camboya para derrocar a los jemeres rojos, que con el respaldo de Estados Unidos y otros países occidentales siguieron su resistencia en pequeños reductos en el norte y oeste del país.

En octubre de 1997, el corresponsal estadounidense consiguió, junto con el camarógrafo David McKaige, una entrevista con Pol Pot en la selva en el norte de Camboya donde se encontraba prisionero de sus propios correligionarios.

"Mi conciencia está tranquila", dijo Saloth Sar, nombre real de Pol Pot, que había sido arrestado por haber ordenado la muerte de su antiguo colaborador Son Sen, que fue asesinado junto con 14 miembros de su familia.

El exdictador camboyano, enfermo y medio ciego, sólo reconoció este crimen y reconoció "errores" cometidos por su régimen, pero negó las hambrunas provocadas por sus colectivizaciones forzadas, las torturas y asesinatos cometidos bajo sus órdenes.

Pol Pot murió a los 72 años en 1988 en la selva, noticia que dio en primicia el periodista de la Agencia EFE Miguel F. Rovira y que Thayer también cubrió en la selva camboyana.

El periodista estadounidense, que cubrió desde la guerrilla en Birmania (Myanmar) hasta el jemer rojo y la corrupción bajo el primer ministro camboyano, Hun Sen, fue galardonado con el premio Francis Frost Wood Award al coraje periodístico y por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.

En 1997, Thayer rechazó el prestigioso premio Peabody debido a que había sido premiado como "corresponsal" de la cadena estadounidense ABC, a la que el periodista acusaba de haber usado sin su permiso imágenes de vídeo y otro material de su cobertura del juicio contra Pol Pot en la selva. EFE

grc/amg