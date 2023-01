Carlos XVI Gustavo, "muy dolido" por críticas a sus palabras sobre ley sálica

Copenhague, 6 ene. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia se ha mostrado "muy dolido" por las críticas originadas a raíz de unas declaraciones suyas recientes en las que consideraba un error y una injusticia la abolición con efecto retroactivo de la ley sálica en su país.

El Parlamento sueco derogó en 1979 la ley sálica, que regula la sucesión monárquica a favor de los varones, después del nacimiento de Carlos Felipe, hijo mediano del monarca, aunque esa medida no entró en vigor hasta pasados dos años, por lo que él fue heredero al trono en ese período hasta que asumió la primogénita Victoria.

"Me ha dolido mucho cuando posteriormente he visto los comentarios que insinúan que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono", señaló en un comunicado difundido por la Casa Real sueca.

Carlos XVI Gustavo "aclaró" que sus palabras no deben entenderse como una crítica a que haya una mujer heredera o a la princesa Victoria.

"Una heredera al trono es para mí una obviedad. La princesa heredera es mi sucesora. Es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país. Estoy orgulloso de ella y su incansable trabajo para Suecia", afirmó en el escrito.

La televisión pública suecia SVT adelantó hace dos días un extracto de un documental sobre la monarquía sueca en el que Carlos XVI Gustavo, de 76 años, se refería al polémico asunto de la ley sálica.

"Tener leyes que funcionan de forma retroactiva no es muy inteligente, lo sigo pensando. Mi hijo el príncipe Carlos Felipe ya había nacido y, de repente, hay un cambio que lo dejó sin nada. Es bastante extraño", dice en el documental.

Carlos XVI Gustavo calificó de "complicada" la decisión y de "injusta", además de considerarla "terrible" como padre.

En su opinión, habría sido necesario tener "sangre fría", porque un cambio de esa envergadura debería haber ocurrido en la siguiente generación.

El monarca sueco resaltó, no obstante, que Carlos Felipe aceptó la situación sin problemas y que eso no ha afectado a la buena relación entre los dos hermanos.

El documental de SVT, que se estrena este domingo, se difunde en el año en que Carlos XVI Gustavo, el rey que más tiempo ha regido en Suecia, cumple cincuenta años en el trono.

Carlos XVI Gustavo tiene tres hijos: Victoria, la heredera, de 45 años; Carlos Felipe, de 43; y Magdalena, de 40. EFE

