Francia estima que Ucrania debe mejorar su situación bélica antes de negociar

París, 5 ene. Francia, que va a reforzar su ayuda militar a Ucrania con carros de combate, considera que Kiev debe mejorar su situación bélica para el que considera que es el objetivo en el futuro, sentarse a negociar con Moscú en unas condiciones más favorables.

Este es uno de los principales mensajes de la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, que en una entrevista al canal LCI reafirmó que su país mantiene contactos "a todos los niveles" con Rusia, aunque reconoció que sigue sin estar programada una nueva conversación entre los dos presidentes, Emmanuel Macron y Vladímir Putin.

En cualquier caso, Colonna dijo que esa conversación que el propio Macron dijo que mantendría, sin fijar fecha, "sigue siendo útil", sobre todo "para intentar limitar el riesgo de accidente nuclear" en la central atómica de Zaporiyia, que está bajo control de las tropas rusas desde marzo y muy cerca de la línea de frente con las fuerzas ucranianas.

Para la ministra francesa es importante que Ucrania pueda modificar a su favor la situación sobre el terreno para "restablecer una situación que le permita una negociación sobre bases mejores".

Macron confirmó ayer, tras mantener una conversación con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que Francia enviará a Ucrania carros de combate ligeros de tipo AMX-10 RC, que serán los primeros de concepción occidental de los que podrán disponer las tropas de Kiev.

La ministra francesa de Exteriores no quiso decir cuántos de esos carros de combate estarán incluidos en esta operación y a la cuestión de cuándo llegarán, precisó que primero hay que formar a los militares ucranianos y que por tanto hay que pensar en "varias semanas, que pueden ser meses".

Para Colonna, en cualquier caso, este nuevo envío de armamento "es el signo de nuestro apoyo a Ucrania", un país que "lucha por su soberanía, por su independencia" y que "tiene derecho a defenderse".

La jefa de la diplomacia reiteró que la eventualidad de que Ucrania pueda entrar en la OTAN "no es una cuestión de actualidad", aunque también quiso recordar que "es una alianza defensiva, no agresiva" y que en principio "no hay limitación de quién podría entrar y quién no" siempre que se encuentre en el área del Atlántico norte.

Preguntada sobre los rumores que circulan sobre el estado de salud de Putin, que dan a entender que podría estar enfermo, la jefa de la diplomacia francesa fue tajante al decir que esa información no está ni "confirmada" ni "compartida" por los aliados. EFE

ac/alf