Alemania entregaría a Ucrania vehículos blindados de combate

(Bloomberg) -- Alemania está a punto de tomar la decisión de enviar vehículos de combate de infantería para ayudar a Ucrania a luchar contra la invasión militar de Rusia a medida que aumenta la presión sobre el canciller Olaf Scholz para que iguale los compromisos de Francia y Estados Unidos.

El Gobierno de Berlín está en conversaciones con sus aliados para coordinar el anuncio que podría llegar en unos días, según personas familiarizadas con el asunto. Una opción es proporcionar docenas de vehículos de combate Marder de las existencias de la industria, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Todavía no se ha tomado una decisión, pero las conversaciones están avanzadas, dijeron las personas. Una reunión de funcionarios de defensa en el llamado formato Ramstein, que incluye a los aliados de la Unión Europea y la OTAN, está prevista para mediados de enero y podría ser un hito importante, dijo una de las personas.

Scholz se ha visto sometido a nuevas presiones por parte de sus aliados políticos en Alemania para que intensifique sus esfuerzos en apoyo de Ucrania con más armamento pesado, después de que Francia se comprometiera el miércoles a suministrar vehículos de combate.

“Es hora de suministrar a Ucrania al menos el Marder directamente de las existencias industriales”, dijo a Bloomberg Marcus Faber, legislador y experto en defensa de los Demócratas Libres en la coalición tripartita de Scholz.

Alemania debería empezar ya a entrenar a las fuerzas ucranianas para manejar el Marder y el carro de combate Leopard, dijo Faber, que estuvo en Kiev el jueves para mantener conversaciones con funcionarios ucranianos.

Scholz se ha resistido hasta ahora a las peticiones de suministrar directamente vehículos de combate modernos, argumentando que la política debe acordarse primero con los socios de la UE y la OTAN. Los funcionarios de Berlín también han expresado su preocupación por las acciones que puedan provocar al Kremlin, una postura ampliamente criticada a la luz de las brutales tácticas de Rusia en Ucrania.

El fabricante de defensa alemán Rheinmetall AG ha reformado 60 Marders en los últimos meses. Si la cancillería decide otorgar un permiso de exportación, la empresa podría enviarlos a Ucrania en pocas semanas.

El partido de Los Verdes, miembro de la coalición de Scholz que es tradicionalmente pacifista, también instó al canciller a replantearse la postura del Gobierno sobre las armas pesadas.

“La decisión de Francia es buena”, declaró Sara Nanni, experta en seguridad de Los Verdes en la Cámara Baja del Parlamento, al diario Sueddeutsche Zeitung. “Deberíamos poner a disposición de Ucrania lo que sea factible, incluidos Leopard y Marders de las existencias industriales”.

Además del equipo de combate francés AMX-10, Ucrania espera recibir pronto vehículos de combate Bradley de Estados Unidos, dijo el miércoles Andriy Melnyk, viceministro de Relaciones Exteriores.

El Bradley se considera equivalente al Marder alemán, mientras que el Leopard se considera comparable al carro de combate principal Abrams estadounidense, que no se ha ofrecido a Ucrania.

Saskia Esken, colíder de los socialdemócratas de Scholz, dijo el jueves que la canciller mantiene “estrechas conversaciones” con los aliados sobre el suministro de carros de combate y que esos contactos continuarán.

“Y entonces también tomaremos las decisiones apropiadas”, dijo en una entrevista con la emisora RTL/ntv, reiterando el compromiso más amplio de Alemania de seguir suministrando armas a Ucrania “durante el tiempo que sea necesario.”

