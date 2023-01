Infografías del miércoles 4 de enero de 2023

LOS DETALLES INÉDITOS DE LA CONSTELACIÓN DE LA SERPIENTE.- Una nueva imagen del Observatorio Europeo Astral (ESO por sus siglas en inglés) permite observar con gran detalle la Constelación de la Serpiente, ya descrita por Ptolomeo en el siglo II. Contiene imagen y características de la misma.

IFFHS: MESSI, EL MEJOR FUTBOLISTA DEL MUNDO EN 2022.- El argentino Lionel Messi, flamante campeón del mundo con su selección y Balón de Oro de Qatar 2022, fue nombrado el mejor futbolista de 2022 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Contiene puntaje y otros detalles.

LAS AEROLÍNEAS MÁS SEGURAS DEL MUNDO PARA ESTE 2023.- La australiana Qantas encabezó la clasificación de las aerolíneas más seguras del mundo de este año en curso, elaborada por el portal especializado AirlineRatings.com. Contiene clasificación y otros detalles.

'THE BOSS', A 50 AÑOS DE SU ÁLBUM DEBUT.- Se cumple medio siglo de la publicación de "Greetings from Asbury Park, N.J.", el primer álbum de estudio del músico estadounidense Bruce Springsteen, conocido como 'The Boss'. Contiene detalles del álbum y perfil del artista.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos destacados que ocurrieron un 6 de enero.

