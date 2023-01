EEUU rechaza amenaza china de represalias por medidas anticovid

(Bloomberg) -- La Casa Blanca dijo que no hay razón para que Pekín tome represalias contra Estados Unidos y otras naciones que han impuesto restricciones de covid a sus viajeros y señaló que las medidas estaban justificadas por motivos de salud pública ya que China experimenta un aumento en los casos.

“No hay motivo para represalias solo porque los países de todo el mundo están tomando medidas de salud prudentes para proteger a sus ciudadanos, eso es lo que estamos viendo de nosotros y de otros”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una sesión informativa el martes.

“Esta decisión se basa en la salud pública y la ciencia”, dijo. “Esto proviene de nuestros expertos aquí y de otros países”.

EE.UU. y otros países requerirán que los viajeros de China muestren una prueba negativa antes de ingresar. Las nuevas restricciones estadounidenses entran en vigor el jueves. China ha dicho que devolverá el golpe a las naciones que impongan nuevas reglas a sus viajeros por considerar que las medidas tienen “objetivos políticos”.

“Creemos que las restricciones de entrada de algunos países dirigidas solo a China carecen de base científica y algunas medidas excesivas son inaceptables”, dijo el martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en una sesión informativa en Pekín.

Los casos de coronavirus en China se han disparado después de que el país abandonara sus estrictos protocolos “cero covid”, lo que ha permitido que el virus se propague desenfrenadamente.

EE.UU. y otras naciones también han expresado su preocupación por la transparencia de los datos de China sobre la propagación del virus.

“Debido al aumento de casos de covid-19 en la República Popular China, y la falta de datos de secuencias genómicas virales y epidemiológicas adecuados y transparentes que se registren en la República Popular China, estamos tomando medidas deliberadas y proactivas para frenar la propagación del covid-19 y estar alerta ante posibles variantes del covid-19”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el martes en una sesión informativa.

El miércoles, Mao se mostró en desacuerdo con los comentarios de Price en una sesión informativa y dijo que China “ha estado compartiendo datos e información con la comunidad internacional de manera responsable”. Eso incluía datos genómicos, agregó.

Jean-Pierre señaló que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a China que publique más datos para ayudar a identificar posibles variantes.

Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que EE.UU. ofreció asistencia a China con su brote, incluidas las vacunas desarrolladas en EE.UU., pero que Pekín ha indicado públicamente que no necesita la ayuda. La Administración de Biden respalda la oferta, según la portavoz, quien pidió no ser identificada debido a la delicadeza del asunto.

