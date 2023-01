Varsovia critica el homenaje de Ucrania a controvertido líder nacionalista

Cracovia (Polonia), 3 ene. El Gobierno polaco criticó este martes el reciente homenaje de las autoridades ucranianas a la figura de Stepan Bandera, una controvertida figura de la Segunda Guerra Mundial considerado un héroe en Ucrania y genocida por los polacos.

El viceministro de Exteriores polaco, Arkadiusz Mularczyk, declaró este martes a la prensa en Varsovia que "es inaceptable para Polonia que se honre (en Ucrania) a Stepan Bandera, el ideólogo de los nacionalistas ucranianos que asesinaron a decenas de miles de polacos en Volinia".

Mularczyk indicó que "los temas históricos son un elemento muy importante" de las relaciones entre Polonia y Ucrania y dijo que "hoy, con nuestra actitud, demostramos que apoyamos a Ucrania. Ucrania debe respetar eso y, por supuesto, estos temas deben reflejarse de alguna manera en las relaciones polaco-ucranianas".

El pasado domingo, varias instituciones gubernamentales ucranianas, incluido el Parlamento, conmemoraron el aniversario del nacimiento de Bandera, quien lideró durante la Segunda Guerra Mundial un movimiento nacionalista ucraniano que estuvo detrás del asesinato de unos 100.000 civiles de etnia no ucraniana en Volinia.

Al día siguiente, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki declaró estar "en contra de relativizar el crimen de Volinia" y aseguró haber comunicado su "valoración negativa" a su homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, "así como a todos los que no lo entienden y ensalzan a Bandera".

El primer ministro explicó que algunos miembros de su familia tenían "terribles recuerdos" de esa época y enfatizó que "hubo un genocidio, entre 100.000 y 200.000 polacos murieron a manos de los nacionalistas ucranianos en las zonas fronterizas (de Ucrania y Polonia) en la Segunda Guerra Mundial y siempre lucharemos por mantener su memoria".

Morawiecki indicó que reiterará esta postura "muy, muy claramente" durante sus próximas conversaciones con Shmyhal, pues "aquí no puede haber matices" y "no puede haber indulgencia para aquellos que no quieren admitir ese terrible genocidio y admitir su culpa", subrayó.

El jefe del Gobierno polaco recordó que en noviembre de 2022 Kiev dio permiso para reiniciar la exhumación de cuerpos en fosas comunes en algunos puntos del oeste de Ucrania y dijo que "aún estamos esperando que se materialice este acuerdo".

Aparte del Gobierno, otros líderes políticos polacos han condenado el homenaje ucraniano a Bandera, y el líder del Partido Campesino Polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, pidió al ministro de Exteriores "una reacción enérgica" en el caso.

En noviembre, el Gobierno polaco expresó su indignación por el nombramiento como viceministro de Exteriores ucraniano de Andrei Melnyk, quien pocas semanas antes negó en declaraciones públicas que Bandera tuviese ninguna responsabilidad en la masacre de Volinia. EFE

mag/jam/alf