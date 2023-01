Netanyahu exterioriza oposición regreso Irán a acuerdo nuclear

(Bloomberg) -- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comprometió a intensificar sus esfuerzos para descarrilar el retorno de Irán al acuerdo nuclear mediante la divulgación de su oposición de forma abierta y pública, en un aparente cambio desde un enfoque más circunspecto adoptado por el Gobierno anterior.

“Actuaremos enérgica y abiertamente a nivel internacional contra el retorno al acuerdo nuclear, no solo en conversaciones con los líderes a puerta cerrada, sino también enérgica y abiertamente en la arena de la opinión pública mundial”, dijo Netanyahu en una reunión de gabinete realizada el martes.

El primer ministro israelí, que prestó juramento la semana pasada tras solo 18 meses en la oposición, dijo que, contrariamente a la opinión pública, el acuerdo nuclear no ha sido desechado.

Netanyahu ha estado durante mucho tiempo entre los opositores más acérrimos del acuerdo original, argumentando que proporciona a Irán un camino hacia un arsenal nuclear que representaría una amenaza existencial para Israel. Irán niega que su programa nuclear esté destinado a producir armas.

