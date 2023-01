Ministro RREE China estaría muy impresionado con estadounidenses

(Bloomberg) -- El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, elogió efusivamente a los estadounidenses después de renunciar como el principal enviado de su país a Washington, lo que indica que los lazos entre las economías más grandes del mundo parecen estar volviéndose más cálidas a pesar de las recientes tensiones sobre Taiwán.

“Me ha impresionado profundamente la cantidad de estadounidenses trabajadores, amigables y talentosos que conocí”, dijo Qin en un tuit el martes, y agregó que había “hecho muchos amigos en todo Estados Unidos”.

Qin dijo que continuaría “apoyando el crecimiento de las relaciones entre China y EE.UU.” y que promovería la paz y el desarrollo, comentarios que se suman a las señales de que Pekín está adoptando un toque diplomático más suave.

Los lazos entre China y EE.UU. han mejorado desde las conversaciones entre el presidente Joe Biden y líder chino, Xi Jinping, realizadas en noviembre, y pueden recibir otro impulso cuando el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, realice una visita a principios de este año. Washington y Pekín han retomado las discusiones sobre temas como el cambio climático, el que China detuvo después de que Nancy Pelosi visitó Taiwán en agosto, cuando Pekín realizó ejercicios militares sin precedentes alrededor de la isla que prometió controlar algún día.

China ha expresado su frustración ante el apoyo de EE.UU. a Taiwán, y Pekín ha dicho que Washington debe tomar medidas para que las naciones avancen en el reinicio del diálogo entre sus fuerzas armadas.

Durante su año en Washington, Qin, de 56 años, mostró un lado más cálido de la diplomacia china al lanzar tiros libres en un partido de baloncesto de los Washington Wizards y andar en un Tesla con Elon Musk. También entregó mensajes moderados sobre temas candentes, diciendo que Pekín habría tratado de detener la invasión de Ucrania si hubiera conocido los planes de Rusia y minimizando el riesgo de una guerra con Taiwán.

