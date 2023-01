Martes, 3 de enero de 2023 (23.00 GMT)

EEUU CONGRESO

La Cámara Baja de EE.UU. aplaza al miércoles la elección de su presidente tras fracasar candidatura republicana

Washington. La Cámara Baja de Estados Unidos decidió aplazar hasta las doce del mediodía de mañana (17.00 GMT) la votación para elegir a su nuevo presidente, después de que el líder de los republicanos, Kevin McCarthy, fracasara en tres votaciones sucesivas, la primera vez en un siglo que esto sucede. McCarthy ya había avisado por la mañana que no contaba con los apoyos suficientes, y prometió luchar hasta el final para conseguir la presidencia de la cámara, bajo control de los republicanos tras las elecciones de noviembre. El ala más derechista del Partido Republicano, agrupada en el llamado Freedom Caucus, mantiene bloqueada la elección del nuevo líder de la Cámara de Representantes, institución que no puede echar a andar hasta que un nuevo presidente sea elegido.

EL ELN anuncia que no se suma al cese bilateral ya que "no existe acuerdo"

Bogotá. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia" y no aceptan "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno". El jefe de la delegación del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Otty Patiño, reconoció que el cese el fuego bilateral con esa guerrilla, anunciado por el presidente Gustavo Petro, fue una propuesta en la mesa de negociación pero nunca "se llegó a una conclusión".

EEUU "respeta" la supresión del Gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela

Washington. Estados Unidos dijo este martes que respeta la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, controlada por la oposición, de suprimir el llamado Gobierno interino de Juan Guaidó, al que EE.UU. ha estado reconociendo como presidente interino del país suramericano. "La Asamblea Nacional de 2015 ha renovado su mandato, ha tomado sus decisiones y nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tome", explicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Al ser preguntado sobre si el Gobierno de Joe Biden todavía reconoce al opositor Juan Guaidó como su interlocutor en Venezuela, Price dijo que seguirán trabajando con él "como miembro de la Asamblea Nacional de 2015".

Benedicto XVI tendrá un funeral papal pero con "adaptaciones"

Ciudad del Vaticano. El papa emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años, tendrá el jueves un funeral en la Plaza de San Pedro muy similar al tradicional propio de los pontífices, pero con "adaptaciones" y cambios al ser un pontífice no reinante, explicó hoy el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. La basílica de San Pedro, donde reposan los restos del pontífice emérito Benedicto XVI, recibió este martes a cerca de 70.000 fieles en la segunda jornada de las tres que se prolongará la capilla ardiente, informó la gendarmería del Vaticano.

El fundador de FTX se declara no culpable de delitos de fraude en Nueva York

Nueva York. El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró hoy en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, según medios locales. El joven empresario (conocido por sus iniciales, SBF) se presentó en persona ante el juez, en medio de una gran presencia mediática, para responder por los ocho cargos que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

Los países de la UE apuestan por pedir pruebas covid a viajeros de China

Redaccion Internacional. La gran mayoría de los países de la Unión Europea apuestan por pedir pruebas de covid-19 a todos los viajeros procedentes de China antes incluso de su salida del país como respuesta al auge de contagios en el gigante asiático. Esta, entre otras, son las ideas sobre las que han "concordado" los expertos de los Estados miembros en su reunión de este martes, según resumió en la red social Twitter la comisaria de Salud, Stella Kyriakides. Las autoridades de China han expresado un gran malestar por las restricciones impuestas en diversos países, sobre todo en la Unión Europea (UE), a los viajeros procedentes de territorio chino. En este sentido, Pekín calificó hoy de "desproporcionadas" e "inaceptables" las restricciones.

Ucrania se prepara para resistir las largas oleadas de ataques que trajo 2023

Leópolis (Ucrania)/Moscú. Los combates en Ucrania no dan respiro y Kiev prevé que Rusia continuará los ataques masivos con drones para causar agotamiento a la población, destruir el sistema energético y desgastar las defensas antiaéreas del país. "Tenemos información de que Rusia planea ataques prolongados con drones Shahed" iraníes, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La ONU reporta 6.919 civiles muertos en Ucrania en diez meses de guerra

Ginebra. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló hoy que 6.919 civiles han muerto y otros 11.075 han sido heridos en Ucrania desde que comenzó la guerra hasta el pasado 2 de enero. No obstante, la ONU reconoció hoy que estas cifras seguramente son mucho más elevadas, especialmente en las regiones donde los combates están siendo más intensos y donde la labor de monitoreo de los observadores de la organización es más difícil.

Lula desactiva en dos días el ruido de los radicales golpistas

Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha desactivado en dos días el ruido de la ultraderecha con un fuerte respaldo popular y decisiones que ya han desalentado a los más radicales seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro. Tal vez el mayor símbolo del significado del regreso de Lula al poder que ya había ejercido entre 2003 y 2010 se veía este martes frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, donde durante los dos últimos meses acamparon grupos radicales que exigían un golpe militar que mantuviera a Bolsonaro en el Gobierno. Del campamento que llegó a reunir a unas 10.000 personas, solo quedaban unas tiendas abandonadas y algunos carteles en el piso, en los que aún se leía "Fuerzas Armadas salven a Brasil".

EEUU exige a Netanyahu mantener 'statu quo' de la Explanada de las Mezquitas

Washington. Estados Unidos exigió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que mantenga el 'statu quo' de la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, tras la polémica visita del titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, a ese lugar sagrado para judíos y musulmanes. "Estados Unidos defiende con firmeza la preservación del 'statu quo' de los lugares sagrados de Jerusalén. Cualquier acción unilateral que ponga en peligro el 'statu quo' es inaceptable", dijo a EFE un portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Recordó que Netanyahu ha prometido preservar el 'statu quo' de los sitios sagrados, por lo que le exhortó "a que cumpla con ese compromiso".

Llega a Venezuela el primer crucero europeo en 15 años con casi 500 turistas

Caracas. Venezuela recibió este martes el primer crucero procedente de Europa en 15 años, el buque Amadea, con bandera de Bahamas, que arribó a la turística isla de Margarita con casi 500 turistas provenientes de países de ese continente, informó la presidenta de la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Érika Vírgüez Oviedo. El Amadea, un buque alemán, llegó al Puerto Internacional El Guamache, adscrito a Bolipuertos, con 498 turistas europeos, entre ellos alemanes, austriacos y suizos, detalló la funcionaria en su cuenta de Twitter, donde compartió una imagen de la embarcación en aguas venezolanas.

Dos actores demandan a Paramount por un desnudo infantil en un filme de 1968

Los Ángeles (EE.UU.). Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting emitieron una demanda en contra de los estudios de cine Paramount, acusándolos de explotación sexual infantil por una escena de desnudo en el filme "Romeo and Juliet" de 1968, cuando ambos eran adolescentes. La revista especializada Variety anunció que los protagonistas de la película dirigida por Franco Zeffirelli (1923-2019) presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Santa Mónica acusando a Paramount de explotarlos sexualmente y de distribuir imágenes de desnudos de niños adolescentes. EFE

