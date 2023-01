Martes, 3 de enero de 2023 (19.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ucrania se prepara para resistir las largas oleadas de ataques que trajo 2023

Leópolis (Ucrania)/Moscú. Los combates en Ucrania no dan respiro y Kiev prevé que Rusia continuará los ataques masivos con drones para causar agotamiento a la población, destruir el sistema energético y desgastar las defensas antiaéreas del país. "Tenemos información de que Rusia planea ataques prolongados con drones Shahed" iraníes, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La ONU reporta 6.919 civiles muertos en Ucrania en diez meses de guerra

Ginebra. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló hoy que 6.919 civiles han muerto y otros 11.075 han sido heridos en Ucrania desde que comenzó la guerra hasta el pasado 2 de enero. No obstante, la ONU reconoció hoy que estas cifras seguramente son mucho más elevadas, especialmente en las regiones donde los combates están siendo más intensos y donde la labor de monitoreo de los observadores de la organización es más difícil.

EEUU exige a Netanyahu mantener el 'statu quo' de la Explanada de las Mezquitas

Washington. Estados Unidos exigió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que mantenga el 'statu quo' de la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, tras la polémica visita del titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, a este lugar sagrado para judíos y musulmanes. Según el 'statu quo' vigente desde 1967 -cuando Israel ocupó la parte este de Jerusalén donde se ubica la explanada-, el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes y los judíos solo pueden entrar como visitantes, ya que las leyes judías prohíben a sus fieles orar en el lugar más sagrado para su religión, algo reservado solo a algunos rabinos.

EL ELN anuncia que no se suma al cese bilateral ya que "no existe acuerdo"

Bogotá. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia" y no aceptan "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno". "En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos (en referencia a las negociaciones que se llevan a cabo en Caracas)", aseguró el ELN en un comunicado de fecha 1 de enero divulgado hoy por esa guerrilla.

Lula desactiva en dos días el ruido de los radicales golpistas

Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha desactivado en dos días el ruido de la ultraderecha con un fuerte respaldo popular y decisiones que ya han desalentado a los más radicales seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro. Tal vez el mayor símbolo del significado del regreso de Lula al poder que ya había ejercido entre 2003 y 2010 se veía este martes frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, donde durante los dos últimos meses acamparon grupos radicales que exigían un golpe militar que mantuviera a Bolsonaro en el Gobierno. Del campamento que llegó a reunir a unas 10.000 personas, solo quedaban unas tiendas abandonadas y algunos carteles en el piso, en los que aún se leía "Fuerzas Armadas salven a Brasil".

McCarthy no tiene los votos para ser presidente de la Cámara Baja de EEUU

Washington. El congresista republicano Kevin McCarthy admitió este martes que todavía no tiene los votos suficientes para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero advirtió de que seguirá dando la batalla para conseguirlos. A pocos minutos de que arranque la nueva legislatura del Congreso estadounidense, McCarthy confirmó ante la prensa que todavía no ha logrado los 218 "síes" necesarios para ser nombrado como el nuevo "speaker" que sustituirá a la demócrata Nancy Pelosi.

Menor afluencia visitas en segundo día de capilla ardiente del papa emérito

Ciudad del Vaticano. La capilla ardiente de Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado a los 95 años, abrió hoy por segundo día, con menor afluencia de visitantes respecto a la jornada de apertura, aunque hasta las 12 horas locales (11.00 GMT) 25.000 personas habían presentado sus respetos al papa emérito. La Santa Sede informó en un comunicado de que la capilla ardiente abrió a las 07.00 horas locales (06. GMT), igual que en la jornada de ayer lunes en la que cinco horas después habían pasado por la basílica de San Pedro más de 40.000 personas.

Pekín califica de "inaceptables" las restricciones a pasajeros de China

Pekín. Pekín calificó hoy de "desproporcionadas" e "inaceptables" las restricciones que han impuesto varios países a los viajeros procedentes de China, como requerir test negativos de covid a los pasajeros llegados del país asiático. El país asiático, que ha registrado un aumento exponencial de casos de covid en las últimas semanas, anunció a finales de diciembre que reabrirá sus fronteras el próximo 8 de enero, por primera vez desde marzo de 2020.

Llega a Venezuela el primer crucero europeo en 15 años con casi 500 turistas

Caracas. Venezuela recibió este martes el primer crucero procedente de Europa en 15 años, el buque Amadea, con bandera de Bahamas, que arribó a la turística isla de Margarita con casi 500 turistas provenientes de países de ese continente, informó la presidenta de la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Érika Vírgüez Oviedo. El Amadea, un buque alemán, llegó al Puerto Internacional El Guamache, adscrito a Bolipuertos, con 498 turistas europeos, entre ellos alemanes, austriacos y suizos, detalló la funcionaria en su cuenta de Twitter, donde compartió una imagen de la embarcación en aguas venezolanas.

Bad Bunny inicia el año con polémica tras lanzar el móvil de una fan al mar

Santo Domingo. El puertorriqueño Bad Bunny, que el año pasado se consolidó como el principal artista latino, comienza 2023 en medio de la polémica después de lanzar al mar el teléfono móvil de una seguidora en República Dominicana. Según puede verse en un video publicado en numerosas redes sociales, durante un paseo por el exclusivo complejo Casa de Campo, en La Romana, al este de República Dominicana, una fan intenta hacerse un selfi con el trapero, quien, aparentemente molesto, le arrebata el teléfono y lo lanza al agua en medio del asombro de la joven y de otros admiradores. EFE

