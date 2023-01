Iñaki Peña, inscrito como jugador del primer equipo

Madrid, 3 ene. El Barcelona ha inscrito como jugador del primer equipo al guardameta Iñaki Peña, con lo que, si Xavi Hernández lo estima oportuno, podría participar en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Intercity en el José Rico Pérez de Alicante.

El club catalán informó de que el portero de la cantera, nacido hace 23 años precisamente en la capital alicantina y que llegó al Barcelona en edad infantil, pasará a lucir el dorsal '13' que había quedado vacante desde la salida del brasileño Neto.

Iñaki Peña, que en enero del pasado año fue cedido hasta final de campaña al Galatasaray turco, forma parte del primer equipo esta temporada junto al alemán Marc Andre Ter Stegen y de hecho ya tuvo la ocsión de debutar en el partido de la Liga de Campeones en el feudo del Viktoria Plzen.

De no haber sido inscrito como jugador de la primera plantilla azulgrana -tenía ficha del segundo equipo-, hecho que queda ya reflejado en el apartado de fichajes de LaLiga, no podría haber entrado en los planes para el encuentro copero al no permitirse la participación de jugdores con ficha del filial mayores de 23 años.